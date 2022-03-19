موعد ريال مدريد وبرشلونة في قمة “كلاسيكو الأرض” والقنوات الناقلة

وطن – يستضيف ملعب “سانتياغو بيرنابيو” مباراة قمة الكلاسيكو التي يترقبها عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، في إطار منافسات الجولة ال29 من الدوري الإسباني الممتاز.

موعد ريال مدريد وبرشلونة في قمة كلاسيكو الأرض

وستنطلق الأمسية الكروية بين المستضيف ريال مدريد ونظيره برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والعراق، اليمن، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الحادية عشر مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث قمة “كلاسيكو الإسباني” بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة كالعادة، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية، التي حقوق الملكية لبث منافسات الدوري الإسباني في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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معلق مباراة كلاسيكو الأرض

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة القمة النارية بين ريال مدريد وبرشلونة، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة ريال مدريد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المباراة القوية بتشكيلة متوقعة أمام غريمه الضيف برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

🤜⚽️🤛 All eyes on Sunday! pic.twitter.com/OmgAX4SCQB — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 18, 2022

كما وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: دافيد ألابا، ​إيدير ميليتاو​، ناتشو، دانى كارفاخال، ولكن في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو.وسيغيب عن المباراة فيرلاند ميندى بسبب الإصابة.

تشكيلة برشلونة

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف ريال مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

❗الفحوصات الطبية تكشف إصابة سيرجينيو ديست في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/2msdK1ic5j — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 18, 2022

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، داني ألفيس، رونالد أراخو، جيرارد بيكيه، جوردى البا، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: بيدري، فرينكى دى يونج، سيرجيو بوسكيتس، وفي هجوم الفريق سيتواجد الثلاثي، أوباميانج، فيران توريس، عثمان ديمبيلى. كما وسيغيب عن المباراة سيرجينو ديست بسبب الإصابة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

وتقابل فريق ريال مدريد “الميرينغي” نظيره برشلونة “البلوغرانا”، في قمة ” الكلاسيكو” 183 مباراة في تاريخ منافسات الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

وقد استطاع فريق ريال مدريد تحقيق الفوز في 76 مباراة، بينما حقق غريمه التقليدي برشلونة الفوز في 72 مباراة، فيما خيم التعادل بينهما في 35 مباراة.

ترتيب الفريقين قبيل مواجهة الكلاسيكو الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، كما وجاء غريمه برشلونة في المركز الثالث برصيد 51 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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