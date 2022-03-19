رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون: هكذا احتقرني “بوتين” في أول لقاء به!

وطن – نشر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، جوردون براون، مقالا في صحيفة “ديلي ميل”، كشف فيه عن انطباعه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاشفا كيف عامله باحتقار في أول لقاء جمعهما عام 2006 في الكرملين.

وقال “براون” في مقاله إنه ” في المرة الأولى التي التقيت فيها بفلاديمير بوتين في مكتبه العملاق في الكرملين في أوائل عام 2006، وجّهني أحد المسؤولين إلى أريكة منخفضة مع وسائد ناعمة جدًا أغرق فيها بشكل طبيعي”.

بوتين يحتقر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون

وأضاف: “جلس بوتين على طاولة عالية، مصممة لإخفاء ما سجلته روسيا رسميًا على أنه ارتفاع يبلغ 5 أقدام و 7 بوصات. ربما يكون 5 أقدام و 5 بوصات فقط إذا قمت بخصم حذاء المنصة”، موضحا “كانت الرسالة واضحة منذ البداية: لم يكن هذا لقاء بين أنداد. كان ينظر إليّ باحتقار ولم يكن لدي خيار سوى النظر إليه”.

وتابع قائلا: “من صندوق على مكتبه، أحضر ملفًا ببطاقات الفهرسة التي تحتوي على تاريخ ومكان ميلادي، والوالدين ، والإقامة الحالية ، وكلها بدأ في قراءتها”.

مضيفا ” كان عميل KGB القديم- باردًا وحكيمًا – عازمًا على وضعي في موقف دفاعي ، مما يوحي بأنه يعرف عني أكثر مما كنت أعرفه بنفسي”.

ولفت إلى أن “بوتين” أخبره في ذلك الوقت “أنه سيبيع النفط والغاز الروسي للغرب فقط بشروطه. لكن إذا لم نقبل بشروطه ، فسيبيع للشرق. وقال: “الشرق أو الغرب ، إنه اختيارك”.

تسميم الكسندر ليتفينينكو

وأوضح أنه “في وقت لاحق من ذلك العام ، أصيب الكسندر ليتفينينكو ، المنشق الروسي ، بالتسمم بمادة البولونيوم 210 المشعة في لندن.

وحدد التقرير الرسمي عن الوفاة انتهاكًا “صارخًا وغير مقبول” للقانون الدولي. ويخلص إلى أن الأمر باغتيال ليتفينينكو قد أصدره “على الأرجح” بوتين نفسه”.

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واكد على انه “لم يكن لدي شك في أنه كان زعيم العصابة. كنا في الحكومة نعتقد أن بوتين كان عازمًا على قتل المعارضين الآخرين المقيمين في المملكة المتحدة. مع أوامر لعملائه بالحضور إلى بريطانيا لبدء موجة جديدة من الاغتيالات.”

وقال :”لقد أرسلنا رسائل أقل من خفية ، لإخباره أننا نعلم أنه كان وراء هذه المهمات للقتل ولن نتردد في اتخاذ إجراءات انتقامية إذا حدثت هجمات”.

ولفت “براون” أنه “لسنوات، قدمنا الحماية الأمنية ليلًا ونهارًا للعديد من الروس المعرضين للخطر الذين كان بوتين قد خصصهم للموت”.

وأوضح أنه “بعد 11 عامًا جاء تسمم سالزبوري نوفيتشوك. لم يتخل قط عن خطة قتل أو تشويه أعدائه: كل ما كان ينتظره هو الفرصة”.

وأشار “براون” إلى تقاطع المسارات عدة مرات بعد قضية ليتفينينكو ، بما في ذلك عندما كان بوتين رئيسًا للوزراء – من 2008 إلى 2012 – قبل أن يصبح رئيسًا مرة أخرى، حيث كان رئيسه ، ديمتري ميدفيديف، لطيف الكلام ويتحدث بهدوء بدلاً من التهديد ، لكن لم يُسمح له أبدًا باتخاذ قرار.

ونوه إلى انه “في اجتماعات القادة الدوليين. كان ميدفيديف يحدد الموقف الروسي فقط ليجد نفسه ملغيًا في اليوم التالي حيث جاءت الأوامر المعدلة من موسكو”.

موضحا أنه “كانت هذه سيطرة بوتين على رئيسه لدرجة أنه في قمة عام 2009 ، تطوعت زوجة ميدفيديف بنخب – ليس لزوجها ، ولكن لسلفه. وقالت: “إلى الرئيس بوتين ، كان رئيسًا دائمًا ، ورئيسًا دائمًا”.

التجربة مع بوتين

وأوضح “براون” في مقالته أن تجربته “مع الرجل وأساليبه لم تترك لي أدنى شك في أنه سيواصل هذا النمط القاسي من تهديد الشعوب والبلدان – غزو جورجيا في عام 2008 ، وضم شبه جزيرة القرم ووضع القوات الروسية في منطقة دونباس في عام 2014 ، دعم نظام الأسد في سوريا … والآن أوكرانيا”.

وأضاف أن “قصفه مسرحًا يؤوي المدنيين – بما في ذلك العديد من الأطفال – في ماريوبول، وانتهاكه للممرات الإنسانية واتفاقات وقف إطلاق النار. والتهديد باستخدام الأسلحة الكيماوية وحتى النووية التي دفعت الرئيس بايدن إلى تسميته هذا الأسبوع بـ “مجرم حرب”.

ولفت إلى انه “في عام 1997 ، حصلت روسيا بقيادة فلاديمير بوتين على عضوية نادي الاقتصادات المتقدمة G7 الذي يهيمن عليه الغرب. والذي أصبح يعرف باسم G8. كان الألمان أكثر حرصًا على حدوث ذلك”.

وأضاف:”الآن هو منبوذ. طردت بلاده من مجموعة الثماني وأصبحت أكثر عزلة داخل أوروبا حيث انقلب الألمان ضده . وهو أمر محرج بصفته عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وغير مرحب به في مجموعة زعماء مجموعة العشرين لدرجة أنه لم يعد يحضر شخصيًا”.

وأكد “براون” على أن الامل في أن “يحترم بوتين الوعد الذي قطعه قبل سنوات – بأن تأخذ روسيا مكانها في وطن أوروبي مشترك – قد انتهى منذ فترة طويلة. لقد اختار طريقا مختلفا. وبما أن القوة هي كل ما يفهمه ، يجب أن نستجيب وفقًا لذلك”.

وأوضح أنه يجب أن يحصل على رسالة مفادها أن الذراع الطويلة للقانون الدولي قادمة من أجله.

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