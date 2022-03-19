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حلا شيحة تصدم جمهورها وتظهر بدون حجاب في دبي! (صورة)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
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حلا شيحة في دبي بدون حجاب watanserb.com
حلا شيحة

وطن – على غير العادة، فاجأت الفنانة حلا شيحة، جمهورها، بدون حجاب، في دبي بدولة الإمارات .

حلا شيحة بدون حجاب 

وظهرت حلا شيحة دون حجاب في الفيلم القصير “أثل”، الذي عرض ضمن فعاليات إكسبو دبي 2022، للمخرجة اليازية بنت نهيان آل نهيان.

وتفاجأ العديد من الجمهور بظهور حلا دون حجاب، بعد ارتدائها له مؤخرًا، وقرار اعتزالها مجال الفن بشكل نهائي.

وتبين أن حلا صورت الفيلم قبل ارتدائها الحجاب، فور عودتها للفن مجددًا خلال العام الماضي.

وجسدت حلا، من خلال الأحداث شخصية سلمى، مقدمة برامج شهيرة اختيرت لتقديم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، فوجئ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأسًا على عقب.

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وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئا بعيدا عن الواقع.

وشاركت حلا مرخاً متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام مرتدية الحجاب.

وعلقت على الصورة قائلة: “مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي، الحمد لله”.

يشار إلى أن حلا ظهرت قبل فترة برفقة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بعد وقوع أزمة بينهما بعد عرض فيلم “إلا أنا” ومطالبتها بحذف مشاهدها.

الفنانة كانت بدأت بالظهور مرتدية الحجاب في فبراير 2021 بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

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المصدر
رصد وطن - مواقع التواصل
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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