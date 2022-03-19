“جريمة العارضية”.. ناحر الأسرة الكويتية التقى بهؤلاء قبل انتحاره بساعات وهذه حقيقة انتهاء التحقيق بوفاته!

وطن – كشف مصدر أمني في الكويت، أن الهندي ناحر الأسرة الكويتية في جريمة العارضية، قد التقى بمسؤولين من بلاده قبل إقدامه على الانتحار داخل زنزانته.

شنق نفسه بملابسه الداخلية

وأشار المصدر الذي نقلته عن صحيفة “الراي” الكويتية إلى إن القاتل شنق نفسه بقطعة قماش (فانيلته الداخلية). ربطها في السرير ولفها حول رقبته حتى لفظ أنفاسه.

وتابع: “صباح اليوم ذاته طلب مسؤولون من سفارة بلاده لقاءه للاطمئنان عليه، وبعد الاجتماع معه بساعات فعل فِعلته”.

وبينما ذكرت وزارة الداخلية أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في واقعة انتحار المتهم. قال مصدر آخر لصحيفة “الأنباء” إن السلطات بصدد فتح تحقيق آخر بهدف التوصل إلى أوجه الخلل، التي مكنت الجاني من شنق نفسه داخل محبسه في السجن المركزي.

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التحقيق مع الضباط

وأوضح المصدر أنه تم استدعاء عدد من الضباط الذين كانوا يناوبون في توقيت حدوث واقعة الانتحار للاستماع إلى أقوالهم في هذا الصدد.

كما رجح ذات المصدر أن يتم توقيع عقوبات بحق أي مقصر تتناسب مع ما حدث من إهمال.

هذا وقد كشف خبير في القانون أن الدعوى الجزائية تنتهي بوفاة المتهم، وللورثة حق مطالبة ذويه بالتعويض.

مصير التحقيق

وتابع الخبير: “بحسب نص المادة 102 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. فإنه في حال لم يتوصل التحقيق الى شريك للمتهم المتوفي في ارتكاب الجريمة، فإنه يصدر قرار بحفظ التحقيق”.

وأضاف: “حفظ التحقيق لا يخل بحق ورثة المجني عليهم، في مطالبة ورثة المتهم المتوفى بالتعويض. حسبما آل اليهم من مال المتهم المتوفى حسب نص المادة 291 من قانون الاحوال الشخصية”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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