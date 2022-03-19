السعودية تدخل بكل ثقلها من أجل شراء نادي تشيلسي.. كم دفعت في عرضها المقدم؟!

وطن – كشفت صحيفة بريطانية عن قيمة العرض الضخم الذي تقدمت به المجموعة الإعلامية السعودية، من أجل شراء نادي تشيلسي عقب انتهاء المهلة الممنوحة يوم الجمعة الماضية، لتقديم العروض من قبل الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

السعودية والعرض الضخم لشراء نادي تشيلسي

وأفادت صحيفة ميرو البريطانية، بأن 20 جهة تقدمت بعروض لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، كما وسيبقى القرار بيد الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل منح الضوء الأخضر لبيع النادي لصاحب العرض الذي يستجيب إلى كافة الشروط المطلوبة منه.

وسلطت الصحيفة الضوء على أهم العروض المقدمة من أجل الاستحواذ على نادي تشيلسي “البلوز” خلال الأيام القادمة، حيث يعد العرض الأعلى قيمة مالياً. هو ما تقدمت به المجموعة الإعلامية السعودية والذي يقدر بمبلغ 2.7 مليار جنيه إستراليني.

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كما وأشارت الصحفية البريطانية، بأن المجموعة الإعلامية السعودية تعد من أكبر المجموعات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط.

صديق ترامب وشراء نادي تشيلسي

واستكملت الصحيفة، ” الأمريكي وودي جونسون صديق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تقدم بعرض يبلغ قيمته 2 مليار جنيه إسترليني، كما وتقدم رجل الأعمال البريطاني نايك كاندي عرضاً بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني.

🚨 ديلي ميل | وودي جونسون قدم عرض بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني لشراء تشيلسي.. هذا العرض معجل مقارنةً بعرض شركة الوسائل السعودية، لكنه يعتقد أنه يمكن أن يفوز بسبب علاقاته بلندن. pic.twitter.com/m57eX17NHD — تشلسي الإنجليزي (@EmadAlj1) March 19, 2022

وأضافت، ” هناك العديد من العروض الأخرى المقدمة لشراء نادي تشيلسي، تقديم عرض من عائلة ريكيتس الأمريكية. وكذلك من الملياردير التركي محسن بيرق، ومن الملياردير الغاني بيرنارد أنتوي بواسياكو، بالإضافة إلى تقديم تحالف اللورد كو والسيد مارتن بروتون”.

دراسة عروض شراء نادي تشيلسي

وتابعت الصحيفة، ” سيتم إجراء دراسة لكافة العروض المقدمة لشراء نادي تشيلسي، كما وستتدخل الحكومة البريطانية من أجل التأكيد على أن العائد من تلك الصفقة لن تذهب إلى مالكه السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتيتش. بعد قرار تجميد أمواله، ثم بعدها سيحصل المالك الجديد على الضوء الأخضر للاستحواذ على النادي”.

كما وأردفت، ” بعد عملية الاستحواذ إعطاء الضوء الأخضر من قبل الحكومة البريطانية للمالك الجديد، يتبقى خطوة واحدة وهي اجتياز اختبارات الملاك من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. قبل استكمال عملية الاستحواذ بشكل نهائي”.

العقوبات على مالك تشيلسي أبراموفيتش

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية قبل أسابيع من الآن، عن فرضها العقوبة الصارمة على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش على ضوء العملية العسكرية من قبل حكومة بلاده داخل الأراضي الأوكرانية.

رجل الأعمال التركي محسن بايراك: "نحن نتفاوض بشأن شروط شراء تشيلسي مع محامي رومان أبراموفيتش، سنرفع العلم التركي في لندن قريبًا." pic.twitter.com/tilBorFRLL — E P L W O R L D (@EPLworld) March 4, 2022

وتأثر نادي تشيلسي الذي كان الجزء الأكبر من تلك العقوبات، والتي كان أبرزها حظر قيامه بأي عملية شراء للاعبين أو تجديد عقودهم أو حتى شراء التذاكر الغير الموسمية وحرمان المالك من بيع النادي.

ويحتل فريق تشيلسي ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي .برصيد 59 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

( المصدر: وطن + ميرو)

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