استهداف دبابة روسية اثناء محاولة جندي روسي الهرب منها .. كتلة لهب حوّلته أشلاء (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يرصد لحظة استهداف دبابة روسية أثناء محاولة جندي بداخلها الهرب منها.

ويظهر المقطع الذي جرى تصويره بواسطة طائرة “درون” مسيرة، ورصدته “وطن“، لحظة محاول جندي روسي الهرب من الدبابة التي كانت تحمل إشارة “Z”.

وبحسب الفيديو، فإنه قبل أن يتمكن الجندي الروسي من الهروب، سبقته قذيفة مضادة للدروع مستهدفة الدبابة لتحوله إلى أشلاء.

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قتلى الجانبين

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الأوكرانية، قبل أيام أن الخسائر في صفوف الجيش الروسي ارتفعت إلى أكثر من 10 آلاف قتيل.

وأوضحت أنه تم استهداف 39 طائرة روسية، و40 هيليكوبتر، فضلا عن 269 دبابة عسكرية، و409 مركبة، وغيرها.

من جانبها، أعلنت موسكو سقوط 2870 قتيلا في الجانب الأوكراني و498 في الجانب الروسي. لكن كييف تتحدث الآن عن مقتل 10 آلاف جندي روسي.

وتطرقت الخارجية الأوكرانية، إلى الوضع الميداني في مدينة سومي (شمال شرق البلاد)، حيث أنها “على شفا كارثة إنسانية”، بحسب وصفها، وذلك بسبب “القصف الروسي العشوائي”.

وكان مسؤولون استخباريون أميركيون كبار قدروا مقتل ما بين ألفين إلى أربعة آلاف جندي روسي. مع التأكيد أن الأرقام ربما تكون غير دقيقة بناء على المعلومات المحدودة التي لديهم.

وحتى هذا التقدير الأميركي المنخفض لخسائر القوات الروسية من شأنه أن يمثل خسارة غير عادية في الأرواح للجيش الروسي، والذي لا يمكن مقارنته بالجيش الأوكراني، وفقا للصحيفة.

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