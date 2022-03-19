الهدهد

استهداف دبابة روسية اثناء محاولة جندي روسي الهرب منها .. كتلة لهب حوّلته أشلاء (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
استهداف دبابة روسية بشكل مباشر اثناء محاولة جندي روسي الهروب منها watanserb.com
استهداف دبابة روسية بشكل مباشر اثناء محاولة جندي روسي الهروب منها

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يرصد لحظة استهداف دبابة روسية أثناء محاولة جندي بداخلها الهرب منها.

ويظهر المقطع الذي جرى تصويره بواسطة طائرة “درون” مسيرة، ورصدته “وطن“، لحظة محاول جندي روسي الهرب من الدبابة التي كانت تحمل إشارة “Z”.

وبحسب الفيديو، فإنه قبل أن يتمكن الجندي الروسي من الهروب، سبقته قذيفة مضادة للدروع مستهدفة الدبابة لتحوله إلى أشلاء.

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قتلى الجانبين

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الأوكرانية، قبل أيام أن الخسائر في صفوف الجيش الروسي ارتفعت إلى أكثر من 10 آلاف قتيل.

وأوضحت أنه تم استهداف 39 طائرة روسية، و40 هيليكوبتر، فضلا عن 269 دبابة عسكرية، و409 مركبة، وغيرها.

من جانبها، أعلنت موسكو سقوط 2870 قتيلا في الجانب الأوكراني و498 في الجانب الروسي. لكن كييف تتحدث الآن عن مقتل 10 آلاف جندي روسي.

وتطرقت الخارجية الأوكرانية، إلى الوضع الميداني في مدينة سومي (شمال شرق البلاد)، حيث أنها “على شفا كارثة إنسانية”، بحسب وصفها، وذلك بسبب “القصف الروسي العشوائي”.

وكان مسؤولون استخباريون أميركيون كبار قدروا مقتل ما بين ألفين إلى أربعة آلاف جندي روسي. مع التأكيد أن الأرقام ربما تكون غير دقيقة بناء على المعلومات المحدودة التي لديهم.

وحتى هذا التقدير الأميركي المنخفض لخسائر القوات الروسية من شأنه أن يمثل خسارة غير عادية في الأرواح للجيش الروسي، والذي لا يمكن مقارنته بالجيش الأوكراني، وفقا للصحيفة.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - تويتر
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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