مودل روز تخلع زوجها محمد الحمود .. وتفضح ما كان يفعل معها طيلة سنة!

وطن – أعلنت العارضة السعودية مودل روز، أنها خلعت زوجها محمد الحمود في محاكم السعودية .

مودل روز تخلع زوجها محمد الحمود

ونشرت مودل روز عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”، عدة فيديوهات، تشرح فيها أزمتها مع زوجها السابق، إلى أن نجحت في كسب قضية خلعه في محاكم السعودية .

وبدت مودل روز وهي تتحدث عن قضيتها مع “الحمود” في غاية السعادة، وقد امتزج ذلك بالدموع.

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ولفتت “روز ” الى أنها كانت تتعرض لمضايقات وتهديدات من محمد الحمود، خلال سنة، كاشفةً عن أنه زرع جهاز تعقّب في سيارتها.

كما قالت العارضة السعودية إن القاضية حكمت لصالح عدم تعرّض محمد الحمود لها لمدة 3 سنوات.

وذكرت أنه أخفى أوراقها الثبوتية ومنها جواز سفرها كي ترفع قضية خلع ضده.

كما أضافت أنه خلال جلسة المحكمة قال “الحمود” إن روز قطعت عنه المصروف. لكنها تحدّته إن كان يجرؤ على أن يعترف بأنها صرفت عليه مدة 5 سنوات.

وقالت إنه تبقى قضية في محاكم تكساس الأمريكية تتهمه فيها بتزوير توقيعها واستخدامه لصالحه .

بينما ذكرت أن لم يقدم أي دليل ضدها في المحكمة ، وكان يكذب كل شيء.

ونشرت “روز” صورة قرار المحكمة بخلع زوجها السابق محمد الحمود .

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