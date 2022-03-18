كاظم الساهر يعلن وفاة والدة أبنائه .. من هي “عروبة” التي انفصل عنها قبل 20 سنة!؟

وطن – أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، وفاة زوجته الأولى عروبة الساهر.

ونعى كاظم الساهر، عبر حسابه في “تويتر” زوجته قائلاً: “إنّا لله وإنّا اليه راجعون .. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله.. الفاتحة”.

إنّا لله وإنّا اليه راجعون

السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله

الفاتحة pic.twitter.com/4UiU5r0J8Y — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022

وبينما لم يكشف “الساهر” سبب وفاة زوجته الأولى، سارع المغردون الى تقديم التعازي للفنان “القيصر” .

وبحسب التقارير كان “القيصر” انفصل عن زوجته الأولى عروبة الهاشم منذ أكثر من عشرين عاماً.

وتعيش عروبة في دبي ولها ابنان هما وسام وعمر.

وذكرت الأخبار سابقاً أن الفنان العراقي لم يترك زوجته الاولى عروبة، وقد اشترى لها منزلاً فخماً في دبي وينفق عليها شهرياً. وفق مجلة “الجرس”

وأعلن الفنان عبر حسابه في تويتر تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر.

عاجل بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ.

شكراً لتفهمكم — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022

وكان “القيصر” أعلن في حفل له في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة في مارس 2018 خطوبته من التونسية سارة المقني.

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