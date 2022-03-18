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كاظم الساهر يعلن وفاة والدة أبنائه .. من هي “عروبة” التي انفصل عنها قبل 20 سنة!؟

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
كاظم الساهر watanserb.com
كاظم الساهر

وطن – أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، وفاة زوجته الأولى عروبة الساهر.

ونعى كاظم الساهر، عبر حسابه في “تويتر” زوجته قائلاً: “إنّا لله وإنّا اليه راجعون .. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله.. الفاتحة”.

وبينما لم يكشف “الساهر” سبب وفاة زوجته الأولى، سارع المغردون الى تقديم التعازي للفنان “القيصر” .

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وبحسب التقارير كان “القيصر” انفصل عن زوجته الأولى عروبة الهاشم منذ أكثر من عشرين عاماً.

وتعيش عروبة في دبي ولها ابنان هما وسام وعمر.

وذكرت الأخبار سابقاً أن الفنان العراقي لم يترك زوجته الاولى عروبة، وقد اشترى لها منزلاً فخماً في دبي وينفق عليها شهرياً. وفق مجلة “الجرس

وأعلن الفنان عبر حسابه في تويتر تأجيل حفلاته  في أمريكا وكندا لموعد آخر.

وكان “القيصر” أعلن في حفل له في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة في مارس 2018 خطوبته من التونسية سارة المقني.

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المصدر
تويتر - رصد ومتابعة وطن الجرس
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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