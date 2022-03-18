شرب كوب واحد من هذا العصير يمكن أن يقلل الإصابة بـ7 أمراض

وطن – كشفت دراسة علمية أن شرب كوب واحد من عصير البرتقال يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسبعة أمراض تهدد الحياة.

يقول الخبراء أنه يجب ألا تشرب أكثر من 150 ملليلتر من عصير الفاكهة يوميًا. إلا أنها بالضبط كمية البرتقال التي ستحتاجها للمساعدة في تخفيف أعراض الالتهاب، التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض معيقة تهدد الحياة في كثير من الأحيان.

قد يهمك أيضاً:

يمكن لعصير البرتقال أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسبعة أمراض تهدد الحياة.

تلك الأمراض هي: التهاب المفاصل والذئبة وأمراض الأمعاء والربو وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض السكري من النوع الأول. وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

فيتامين سي

وجد بحث جديد أن فيتامين سي الموجود في عصير البرتقال يمكن أن يساعد في لعب دور وقائي وعلاجي عندما يتعلق الأمر بصحتنا.

في هذا السياق، يوضح البروفيسور فيليب كالدر، المؤلف المشارك للتقرير وأستاذ علم المناعة الغذائية بجامعة ساوثهامبتون “يؤثر فيتامين سي على الالتهاب من خلال تعزيز إنتاج السيتوكينات. ونحن نعلم أن الكثير من السيتوكينات يمكن أن يخفف من حالة الالتهاب.”

أضاف كالدر: “يساعد فيتامين سي كذلك على زيادة مستويات الأجسام المضادة. وذلك من خلال دعم نمو الخلايا الليمفاوية التائية والبائية. وهي أنواع من خلايا الدم البيضاء التي تحرك استجابتنا المناعية.”

يوجد فيتامين سي في مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الحمضيات والفلفل وحتى البطاطس البيضاء.

كما يمكنك أيضًا الحصول على مكملات فيتامين سي إذا كنت تعتقد أنك لا تحصل على ما يكفي منه في نظامك الغذائي.

في حين تقول هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا يحتاجون إلى 40 مجم من فيتامين سي يوميًا.

لا يستطيع الجسم تخزين فيتامين سي. لذا عليك التأكد من إضافة الأطعمة التي تحتوي على نسبة منه إلى نظامك الغذائي كل يوم.

مركبات الفلافونويد الموجودة في البرتقال

إن مركبات الفلافونويد الموجودة في البرتقال هي المسؤولة عن العديد من الفوائد المذهلة التي يوفرها تناوله. وهي مجموعة من مادة البوليفينول التي تساعد في تقليل الالتهاب. ويمكن أيضًا أن تحسن صحة الأمعاء.

وفي هذا السياق، أوضحت أخصائية التغذية الدكتورة كاري روكستون من مركز علوم عصير الفاكهة في لندن أن هناك نوعان من مركبات الفلافونويد.

وقالت “هناك نوعان من مركبات الفلافونويد الموجودة في البرتقال، هيسبيريدين ونارنجينين. ومن فوائد تناول العصير بدلاََ من الفاكهة كاملة هي أن الجسم يمتص مركبات الفلافونويد بكفاءة أكبر.”

عصير البرتقال يساعد في تقليل الالتهاب

وجدت دراسة نشرتها مجلة “علم الغدد الصماء والأيض السريري” أن شرب عصير البرتقال يساعد في تقليل الالتهاب.

وهذه الدراسة تم إجراؤها على نساء مصابات بمتلازمة التمثيل الغذائي. حيث تم إعطاؤهن 500 مجم من الهسبريدين يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع.

كما وجد الأطباء أن هذا يقلل بشكل كبير من تركيزات علامة الالتهاب في الدم.

في حين وجد التقرير الذي أعدته الدكتورة بكستون وفريقها أن العديد من البريطانيين ليسوا على دراية بالمشكلات التي يمكن أن يسببها الالتهاب المزمن.

بينما قال ربعهم إن الالتهاب المزمن يؤثر على قدرة الجسم على محاربة العدوى.

وقال أكثر من الثلث أن الالتهاب المزمن يمكن أن يسبب التعب.

بينما نصحت الدكتورة روكستون بالتركيز على زيادة تناول الخضار والفاكهة كل يوم والتي يمكن أن تشمل يوميًا كوبََا من عصير البرتقال.

كما نصحت كذلك بتقليل التوتر والابتعاد عن الأطعمة الالتهابية الغنية بالدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة.

اقرأ أيضاً: