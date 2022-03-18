جوتا ينافس زميله صلاح على الصدارة .. تفاصيل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وطن – على الرغم من فارق الأهداف بين المتصدر محمد صلاح وزميله الوصيف دييغو جوتا في المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022، إلا أن الأمور ربما تتغير قبل عشرة مواجهات قادمة في دوري ” البريميرليج” الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويعتلي النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 20 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن زميله البرتغالي الوصيف دييغو جوتا في المركز الثاني برصيد 13 هدفاً.

7️⃣ أهداف في 7️⃣ مباريات أمام آرسنال للبرتغالي الأفضل @DiogoJota18 😍pic.twitter.com/EGJVPcTZKJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 17, 2022

كما وجاء صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد في ثالث جدول الترتيب برصيد 12 هدفاً، متساوياً بذلك مع كلاً من اللاعبين بنفس الرصيد من الأهداف، السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول، والإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام.

جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بعد مؤجلات الجوله ال16وال27

ماذال صلاح فارق معا أقرب منافسيه ديجوجوتا ب7أهداف انا من رأي لو صلاح سجل4أهداف كمان على أقل تقدير ف ال9مباريات القادمه ليه ف البريميرليج هيضمن هدافي الدوري الانجليزي للمرة الثالثه ليه باذن الله 💚🙏 pic.twitter.com/EvN4BnOn6P — وليد ابو يوسف (@wlydabwywsf1) March 17, 2022

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وجاء في المركز الرابع النجم الإنجليزي إيفان توني هداف فريق برينتفورد برصيد 11 هدفاً، متساوياً بذلك مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم فريق توتنهام بنفس الرصيد من الأهداف.

ولكن في خامس الترتيب آتى الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي برصيد 10 أهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

ليفربول والصراع مع السيتي على صدارة الدوري الإنجليزي

وفي سياق آخر، تمكن فريق ليفربول ” الريدز” من تقليص الفارق مع حامل اللقب مانشستر سيتي ” السماوي” إلى نقطة واحدة فقط من أجل انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، جاء ذلك بعد تحقيق الفوز النظيف على أرسنال في قمة الجولة ال27 المؤجلة من منافسات الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.

ما أجمل صوت جماهير الريدز! 🔊 استمتعوا بتمريرة @Thiago6 الجميلة وإنهاء @DiogoJota18 الرائع في هدفنا الأول بشباك آرسنال أمس من كل الزوايا الممكنة 😍 مقدمة لكم من @Sonos 🙌pic.twitter.com/1dThu37PLw — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 17, 2022

كما وسجل الهدف الأول النجم البرتغالي دييغو جوتا في الدقيقة ال54، بينما أحرز الهدف الثاني والفوز في المباراة داخل شباك أرسنال بالدقيقة ال62. من توقيع البرازيلي المهاري روبرتو فيرمينو.

ويستعد فريق ليفربول “الريدز” للمواجهة القوية القادمة. أمام منافسه نوتينغهام فورست، يوم الأحد المقبل في منافسات الربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 70 نقطة، كما ويليه الوصيف ليفربول في المركز الثاني برصيد 69 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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