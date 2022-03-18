رياضة

جوتا ينافس زميله صلاح على الصدارة .. تفاصيل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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وطن – على الرغم من فارق الأهداف بين المتصدر محمد صلاح وزميله الوصيف دييغو جوتا في المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022، إلا أن الأمور ربما تتغير قبل عشرة مواجهات قادمة في دوري ” البريميرليج” الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويعتلي النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 20 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن زميله البرتغالي الوصيف دييغو جوتا في المركز الثاني برصيد 13 هدفاً.

كما وجاء صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد في ثالث جدول الترتيب برصيد 12 هدفاً، متساوياً بذلك مع كلاً من اللاعبين بنفس الرصيد من الأهداف، السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول، والإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام.

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وجاء في المركز الرابع النجم الإنجليزي إيفان توني هداف فريق برينتفورد برصيد 11 هدفاً، متساوياً بذلك مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم فريق توتنهام بنفس الرصيد من الأهداف.

ولكن في خامس الترتيب آتى الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي برصيد 10 أهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

ليفربول والصراع مع السيتي على صدارة الدوري الإنجليزي

وفي سياق آخر، تمكن فريق ليفربول ” الريدز” من تقليص الفارق مع حامل اللقب مانشستر سيتي ” السماوي” إلى نقطة واحدة فقط من أجل انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، جاء ذلك بعد تحقيق الفوز النظيف على أرسنال في قمة الجولة ال27 المؤجلة من منافسات الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.

كما وسجل الهدف الأول النجم البرتغالي دييغو جوتا في الدقيقة ال54، بينما أحرز الهدف الثاني والفوز في المباراة داخل شباك أرسنال بالدقيقة ال62. من توقيع البرازيلي المهاري روبرتو فيرمينو.

ويستعد فريق ليفربول “الريدز” للمواجهة القوية القادمة. أمام منافسه نوتينغهام فورست، يوم الأحد المقبل في منافسات الربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 70 نقطة، كما ويليه الوصيف ليفربول في المركز الثاني برصيد 69 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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