“بوتين” غاضب ومحبط.. جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل قائدا عسكريا كبيرا وينسب إليه هذه التهمة!

وطن – أفادت تقارير صحفية أن الجنرال رومان جافريلوف، نائب رئيس وحدة روسجفارديا الروسية التي كانت رأس الحربة في الهجوم الأول على الأراضي الأوكرانية. قد تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن الفيدرالي المخيف في الاتحاد الروسي.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية نقلاً عن كريستو جروزيف، مراسل صحيفة “بيلينكات”، فإن التهمة الموجهة لـ”جافريلوف” كانت “إهدارًا للوقود”. بينما أشيع أيضًا عن تهمة أكثر خطورة تتمثل في “تسريب معلومات عسكرية أدت إلى خسائر في الأرواح”.

وذكرت صحيفة برافدا الروسية الواسعة الانتشار أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يرمي نخبة من قوات الحرس الوطني الفيدرالية الروسية التابعة لقوات روسجفارديا في الحرب ضد أوكرانيا. وسردت عددًا من الضحايا الذين تكبدتهم الوحدة بالفعل.

وتختلف تقديرات إجمالي عدد الضحايا في روسيا بشكل كبير، حيث أنه وفقًا لمصادر الكرملين الرسمية ، فقد 498 جنديًا روسيًا فقط أرواحهم في غزو أوكرانيا. بينما تشير التقديرات الأمريكية إلى أن الرقم أقرب إلى 7000 – أكثر من عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا على مدار 20 عامًا في العراق وأفغانستان مجتمعين.

وفي غضون ذلك تدعي أوكرانيا أنها قتلت في المنطقة 13500 جندي روسي غازي.

قد يهمك أيضا

اعتقال رئيس فرع المخابرات الأجنبية في FSB

كما كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، انه تم اعتقال سيرجي بيسيدا، رئيس فرع المخابرات الأجنبية في FSB ، إلى جانب نائبه أناتولي بوليوخ .

وفي حين أن التهم الرسمية تتعلق بسوء السلوك المالي، فمن المرجح أن يكون السبب الحقيقي هو غضب بوتين من تلقي ما يسميه “معلومات غير موثوقة وغير كاملة وكاذبة جزئيًا حول الوضع السياسي في أوكرانيا”.

ويقول مسؤولو البنتاغون إن بوتين “غاضب ومحبط” من عدم تقدم جيشه. وقد يكون على استعداد للتسبب في “المزيد من العنف والدمار” في محاولة لإجبار الرئيس زيلينسكي على الاستسلام.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، وهو نفسه السفير السابق في موسكو، إن الزعيم الروسي يعيش في “فقاعة دعائية”. دون أن يجرؤ مستشاروه على إخباره بأخبار سيئة.

وقال المدير بيرنز في خطاب أمام الكونجرس الأمريكي: “من المرجح أن يضاعف من قوته ويحاول سحق الجيش الأوكراني. دون أي اعتبار للخسائر في صفوف المدنيين”.

لكن التحدي الذي يواجهه بوتين، كما يقول المدير بيرنز، هو أنه “ليس لديه نهاية سياسية مستدامة. في مواجهة ما سيظل مقاومة شرسة من الأوكرانيين”.

اقرأ أيضا