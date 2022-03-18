“أنا لاقية مصاريا في الشارع”.. روان بن حسين تنفعل بسبب طليقها الليبي وما كشفته صادم! (فيديو)

وطن – هاجمت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، من يتهمها بأن أغانيها مؤخراً موجهة لطليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.

الأغاني ليست لطليقي

وعبر حسابها على “سناب شات” قالت روان: “هناك شيء مهم أريد التحدث عنه بصراحة، وهو أنني أشاهد الكثير من التعليقات على تويتر، وتيك توك. أن روان لم تتخطَ طليقها، وعملت أغنية عن طليقها”.

وتابعت بن حسين منفعلة: “لا تغنيلي ليست عن طليقي، وأديوس ليست عن طليقي. والأغاني المقبلة التي سأغنيها ستكون حزينة، وعن الفراق والحب، ولكنها ليست عن طليقي”.

وأردفت: “إذا أنا تخطيته فعلياً وطز في الكل، والرجل الله يوفقه ويسعده، أنتم لم تتخطوه بعد. ولا أعرف الذين يكتبون التعليقات تلك هل أنتم تعشقونه؟”.

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150 ألف دولار سعر الأغنية

وتابعت غاضبة: “من غير المعقول عندما أشتري أغنية أن أشتريها لتكون مرتبطة بأحد، بل أشتريها لأن اللحن و الكلمات و الفكرة أعجبتني”.

وكشفت الفاشينستا الكويتية في معرض حديثها، عن المبلغ الذي تدفعه في أغانيها. معقبة: “إيش هالفرغ؟ ان شاء الله انا لاقية مصاريا في الشارع لأرمي 150 ألف دولار لإنتاج أغنية عن طليقي”.

وزادت: “يجب أن نفكر بالمنطق، هناك تعليقات أخرى تقول إنني سأنتج أغنية عن طليقي بلهجته. طليقي ليبي وليس مغربيًا، وقناتي المغربي، ولدي الكثير من المتابعين وصديقات في المغرب. وأموت على ثقافة وموسيقى وتراث وتاريخ وفن المغرب، وهذا الموضوع لن أعود للحديث عنه، ولكن إذا كانت بعض المتابعات يعشقن طليقي سأتفهم موقفهن”.

عملاً جديداً

وأكدت روان أنها ستصدر عملاً فنياً جديداً في رمضان عن الأشخاص الذين فقدتهم. وتساءلت: “هل هذه الأغنية ستربطونها بوالد ابنتي أيضاً”.

وأضافت: “فقدت أمي هذه السنة، وكثيرون فقدوا أهاليهم. دنيا سمير غانم خسرت والدها وأمها، هل كل شيء تربطونه بالرجال؟”.

وتحدثت بن حسين عن عمل جديد أيضاً قائلة: ” سأصدر أغنية في الصيف (حبني ودلعني) هل هذا يعني أن لدي رجلًا في حياتي؟ الواحد يغني عندما يكون هناك أغنية جميلة فيها فن. والرسام عندما يرسم لوحة جميلة هل هي تعبر عن حياته؟ هي حالة”.

واختتمت الفاشينستا حديثها بالقول: “من تخسر أمها وهي أعظم شخص في حياتها.. هذه أمي التي شالتني وشالت بنتي، أنا خسرت أمي وما زلت أقف على حيلي. ولا أتخطى والد ابنتي بل أتخطى أكبر رأس في العالم، وكل الأشخاص صفر على الشمال عندما تخسرين أمك، وأكبر كف أخذته في حياتي أن أكثر شخص يستحق دموعي هو ذلك الشخص الذي ذهب عند الله”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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