أكاديمي عُماني ينتقد دعوة مجلس التعاون الخليجي للأطراف اليمنية للحوار في الرياض..ماذا قال؟!

وطن – سخر الأكاديمي العماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط، عبدالله باعبود، من دعوة مجلس التعاون الخليجي للأطراف اليمنية لإجراء مفاوضات في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، والتي رفض الحوثيون المشاركة بها.

وقال “باعبود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين لمصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “دعوة مجلس التعاون الخليجي لمحادثات يمنية-يمنية لحل أزمة اليمن في مقر الأمانة العامة في الرياض رغم أهميتها أتت متأخرة وغير محسوبة”.

وأكد على ان الدعوة “تثبت أن الواقع في كوكب والمجلس في كوكب آخر!”.

دعوة #مجلس_التعاون_الخليجي لمحادثات يمنية-يمنية لحل أزمة #اليمن في مقر الأمانة العامة في الرياض رغم أهميتها أتت متأخرة وغير محسوبة وتثبت أن الواقع في كوكب و المجلس في كوكب آخر! pic.twitter.com/lZMHTWGg8t — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) March 17, 2022

الحوثيون يرفضون

وكان الحوثيون قد أعلنوا عن رفضهم المشاركة في حوار لحل النزاع المستمر مع الحكومة اليمنية يعقد في السعودية. في وقت يسعى مجلس التعاون الخليجي لجمع طرفي الحرب اليمنية.

ووفقًا لمسؤولين خليجيين، يقود مجلس التعاون جهودًا دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والحوثيين في نهاية الشهر الحالي في محاولة لوقف النزاع المدمر.

لكن مسؤولًا في “المجلس السياسي الأعلى” لجماعة الحوثيين، أبرز سلطة سياسية للحوثيين، أكّد رفض الجماعة الذهاب إلى الرياض للتحاور.

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وقال لوكالة “فرانس برس” مفضّلًا عدم الكشف عن هويته: “سنرحّب بالدعوة للتحاور في أرض غير أرض دول العدوان”. في إشارة إلى السعودية والدول المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة.

وتابع: “نحن دائمًا وأبدًا، أيدينا ممدودة للسلام والسلام المشرف لجميع اليمنيين”.

وفي بيان سابق لجماعة الحوثي قالت فيه: “إنه من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز. أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني”.

واعتبرت الجماعة أن رفع القيود “التعسفية” عن الموانئ اليمنية ومطار صنعاء يجب أن يكون أولوية.

حوار بين دول الخليج والحوثيين في الرياض

من جانبه، كشف مجلس التعاون الخليجي، مساء الخميس، عن عزمه المضي قدمًا في تنظيم الحوار للقوى المتحاربة في اليمن يعقد في الرياض. رغم رفض جماعة الحوثي لإجراء الحوار في “دول العدوان”.

وأفاد نايف الحجرف الأمين العام للمجلس الصحافيين في مؤتمر صحافي بمقره في الرياض أن المؤتمر سيعقد بين 29 مارس/ آذار و7 أبريل/ نيسان في الرياض.

وقال المسؤول الكبير في التكتل المكوّن من ست دول إن “الدعوات سترسل للجميع والمؤتمر سيعقد بمن حضر”. وتابع: “نتمنى أن يشارك الجميع وألا يفوت أحد الفرصة”.

وأكد أن “حل الأزمة اليمنية بأيدي الإخوة اليمنيين”.

وكانت وكالة “رويترز”، قد نقلت الثلاثاء الفائت ، عن مسؤولَين خليجيين، قولهما إن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي، وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر. في إطار مبادرة ترمي لتعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال مسؤولان للوكالة: إنّ دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين والتحالف السعودي الإماراتي. في الوقت الذي تدخل فيه الحرب عامها الثامن اليوم.

بينما أضاف المسؤولان أن المسؤولين الحوثيين سيكونون “ضيوفًا” على نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون في مقر المجلس بالرياض بضماناته الأمنية. إذا ما قبلت الجماعة الدعوة للمشاركة في المحادثات. المقرر أن تتم في الفترة من 29 مارس/ آذار إلى السابع من أبريل/ نيسان.

(المصدر: تويتر – وطن)

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