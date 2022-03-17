ولادة طفل يمني بعين واحدة.. وهذا ما حدث بعد 7 ساعات فقط! (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، صوراً توثق ولادة طفل بحالة نادرة جداً في مدينة رادع بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

تجويف عيني واحد

ونقلت صحيفة “المشهد” المحلية، عن الإعلامي، كريم زارعي، إن مدينة رادع شهدت ولادة طفل بعين واحده وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد.

وأوضح زارعي أن هذه الحالة النادرة جدا والولادة حدثت أمس الأربعاء في مستشفى الهلال الطبي بمدينة رداع في محافظة البيضاء.

وقال زارعي في حينها إن حالة الطفل مستقرة، وكان لحظتها في الحضانة وتحت المراقبة، وأن هذه الحالة نادرة وموجودة في الأساطير الإغريقية.

قد يهمك أيضا:

توفي بعد 7 ساعات

وبعد 7 ساعات من ولادته، أكدت مصادر محلية وطبية في اليمن وفاة الطفل.

وبحسب المصادر، فقد فشلت محاولات إنقاذ الطفل من قبل الكادر الطبي في مستشفى الهلال الطبي بمدينة رداع.

أطفال ذي العين الواحدة

الجدير بالذكر أن العالم شهد ست حالات فقط مشابهة، لأطفال وُلدوا بعين واحدة منذ ما يقرب 5 قرون.

وسميت بـ”ولادة أطفال ذي العين الواحدة”، وسُجلَت أول حالة عام 1665.

وقبل عامين، شهدت محافظة الأقصر في مصر، حالة ولادة نادرة، لسيدة وضعت مولودها الأول مصاب بعيوب خلقية فى المخ والقلب والرئة. وبعين واحدة، وهو ما فسره الطبيب في حينها بأنه عيب جنيني في التكوين.

حالة في مصر

وقال رئيس قسم النساء في مستشفى أرمنت آنذاك، إنه قام بإجراء عملية قيصرية لسيدة تدعى ” ن ا” 28 عاما، بعد حملها لجنينها 7 أشهر. وذلك بعد الكشف عن تشوهات بالطفل.

وأشار إلى أن السيدة لديها ولدان، وفى الطفل الثالث تلاحظ وجود تشوهات، ما استلزم ضرورة إجراء ولادة قيصرية له. وتلاحظ وجود تشوهات الرئتين، والقلب، وبعين واحدة تحمل “حدقتين” أو ما يسمى بسواد العين.

وأضاف أن الطفل عاش لمدة 45 دقيقة، وسط حالة من الحزن من الأم، التي دخلت في حالة من الاكتئاب. مؤكداً أن استمرار حالة الطفل على قيد الحياة شبه مستحيلة.

الأساطير الإغريقية

وتابع أنه أول مرة يشاهد مثل هذه الحالة، لكنها موجودة في كتب الطب. مضيفا أن الحالة تكون لطفل بعين واحدة وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد.

وأضاف أن هذه الحالات تسمى حالة الطفل ذي العين الواحدة (sycloptic baby) وكانت موجودة في الأساطير الإغريقية.

وأرجع أسباب هذه الحالات إلى بعض الأمراض الوراثية بسبب خلل خلقي فى التكوين الجنيني أثناء مراحل النمو الأولى. وهو ما ينتج عنه عدم انقسام العين الأولية إلى اثنتين، فيولد الطفل بعين واحدة وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد.

المصدر:(وطن – متابعات)

اقرأ أيضا: