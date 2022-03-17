ليفربول يصعق أرسنال بالثنائية ويُلاحق مانشستر سيتي على الصدارة (شاهد)

وطن – نجح فريق ليفربول من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع حامل اللقب المتصدر فريق مانشستر سيتي، بعد الفوز النظيف بهدفين دون رد على أرسنال في قمة الجولة ال27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول والفوز النظيف على أرسنال

وافتتح الفريق الضيف ليفربول “الريدز” في الدقيقة ال54. عن طريق النجم البرتغالي دييغو جوتا، كما وأحرز هدف الفوز في الدقيقة ال62 من توقيع البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وشهد لقاء القمة بين كلا الفريقين تكافؤ الفرص على صعيد التسديدات، والتي وصلت إلى 9 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى طيلة مجرات دقائق المباراة.

تمريرة حريرية من تياجو وهدف مُعتاد من جوتا 😍#آرسنال_ليفربول pic.twitter.com/yz6OKk5JAT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 17, 2022

كما وتفوق فريق ليفربول على منافسه صاحب الأرض أرسنال في الاستحواذ داخل أرضية المباراة بنسبة 52%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه 48%.

ما أجمل أن تبدأ يومك على أنغام بوبي فيرمينو 🎶#آرسنال_ليفربولpic.twitter.com/5vTIXdkiIH — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 17, 2022

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تشكيلة فريق ليفربول

ولعب فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة بتشكيلة أساسية في المباراة، حيث تواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

WIN + 17th clean sheet! 😉 pic.twitter.com/9ofk11cLFC — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) March 16, 2022

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ترنيت آرنولد، ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون، لكن في وسط التشكيلة جاء كلاً من اللاعبين، هيندرسون، فابينيو، ألكانتارا، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، ساديو ماني، دييغو جوتا، لويس دياز.

ألحان من القيثارة مع تياجو ألكانتارا 🎶 كرة القدم بين أقدامه موسيقى تطرب الآذان 💫 pic.twitter.com/Of3oeUM1WQ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 16, 2022

تشكيلة فريق أرسنال

ودخل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المباراة الصعبة على ميدانه أمام نظيره ليفربول، فقد كان في حراسة المرمى آرون رامسديل.

HALF-TIME Arsenal 0-0 Liverpool Both teams have applied pressure at different stages but it remains all square #ARSLIV pic.twitter.com/OUyUe05P8o — Premier League (@premierleague) March 16, 2022

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: كيران تيرني، غابرييل سانتوس، بن وايت، سواريس، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: جرانيت شاكا، توماس بارتي، غابرييل مارتينيلي، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، بوكايو ساكا، ألسكندر لاكازيت، مارتين أوديغارد.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده إلى 69 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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