رياضة

ليفربول يصعق أرسنال بالثنائية ويُلاحق مانشستر سيتي على الصدارة (شاهد)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
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وطن – نجح فريق ليفربول من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع حامل اللقب المتصدر فريق مانشستر سيتي، بعد الفوز النظيف بهدفين دون رد على أرسنال في قمة الجولة ال27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول والفوز النظيف على أرسنال

وافتتح الفريق الضيف ليفربول “الريدز” في الدقيقة ال54. عن طريق النجم البرتغالي دييغو جوتا، كما وأحرز هدف الفوز في الدقيقة ال62 من توقيع البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وشهد لقاء القمة بين كلا الفريقين تكافؤ الفرص على صعيد التسديدات، والتي وصلت إلى 9 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى طيلة مجرات دقائق المباراة.

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كما وتفوق فريق ليفربول على منافسه صاحب الأرض أرسنال في الاستحواذ داخل أرضية المباراة بنسبة 52%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه 48%.

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تشكيلة فريق ليفربول

ولعب فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة بتشكيلة أساسية في المباراة، حيث تواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ترنيت آرنولد، ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون، لكن في وسط التشكيلة جاء كلاً من اللاعبين، هيندرسون، فابينيو، ألكانتارا، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، ساديو ماني، دييغو جوتا، لويس دياز.

تشكيلة فريق أرسنال

ودخل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المباراة الصعبة على ميدانه أمام نظيره ليفربول، فقد كان في حراسة المرمى آرون رامسديل.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: كيران تيرني، غابرييل سانتوس، بن وايت، سواريس، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: جرانيت شاكا، توماس بارتي، غابرييل مارتينيلي، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، بوكايو ساكا، ألسكندر لاكازيت، مارتين أوديغارد.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده إلى 69 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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