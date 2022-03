ليفربول يصعق أرسنال بالثنائية ويُلاحق مانشستر سيتي على الصدارة (شاهد)

وطن – نجح فريق ليفربول من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع حامل اللقب المتصدر فريق مانشستر سيتي، بعد الفوز النظيف بهدفين دون رد على أرسنال في قمة الجولة ال27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الفريق الضيف ليفربول “الريدز” في الدقيقة ال54. عن طريق النجم البرتغالي دييغو جوتا، كما وأحرز هدف الفوز في الدقيقة ال62 من توقيع البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وشهد لقاء القمة بين كلا الفريقين تكافؤ الفرص على صعيد التسديدات، والتي وصلت إلى 9 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى طيلة مجرات دقائق المباراة.

كما وتفوق فريق ليفربول على منافسه صاحب الأرض أرسنال في الاستحواذ داخل أرضية المباراة بنسبة 52%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه 48%.

ولعب فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة بتشكيلة أساسية في المباراة، حيث تواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ترنيت آرنولد، ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون، لكن في وسط التشكيلة جاء كلاً من اللاعبين، هيندرسون، فابينيو، ألكانتارا، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، ساديو ماني، دييغو جوتا، لويس دياز.

ودخل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المباراة الصعبة على ميدانه أمام نظيره ليفربول، فقد كان في حراسة المرمى آرون رامسديل.

HALF-TIME Arsenal 0-0 Liverpool

Both teams have applied pressure at different stages but it remains all square #ARSLIV pic.twitter.com/OUyUe05P8o

— Premier League (@premierleague) March 16, 2022