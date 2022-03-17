كيم كارداشيان في صور مثيرة .. وصدرها خارج الفستان!

وطن – رغم انتقادات مغني الراب الأمريكي كاني ويست، تستمر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، البالغة من العمر 41 عامًا، مواصلة حياتها العادية حيث خطفت الاربعاء أنظار متابعيها بإطلالة جلدية لافتة تحدثت عنها صحيفة “ذا صن” البريطانية.

اعتمدت كيم في إطلالتها فستانََا جلديََا ضيقََا طويلََا ذا لون كستنائي وأكملت المظهر بجاكيت جلد طويل بنفس لون الفستان وكعب عالي رفيع وأضافت نظارة كبيرة ذات لون بني فضلا عن قفازات جلدية.

وقد وجدت كيم نفسها مؤخرًا مقحمة في الخلاف المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي بين زوجها السابق كاني وصديقها الحالي الفكاهي والممثل الأميركي بيت ديفيدسون.

ولا شي يدل على أن هذه الخلافات ستهدأ. إذ لا يبدو أن مغني الراب سيوقف هجماته على الثنائي في أي وقت قريب.

ادمان بيت ديفيدسون على المخدرات

في صباح الأربعاء، قال كاني إنه يخشى أن يجعل بيت ديفيدسون كيم مدمنة على المخدرات. ذلك أن هذا الأخير مازال يتردد على مركز إعادة التأهيل كل شهرين.

عانى بيت مع إدمان المخدرات منذ صغره، مستخدمًا الماريجوانا كآلية للتكيف مع الصدمات.

في عام 2017، دخل إلى مركز إعادة التأهيل بعد إصابته بانهيار عقلي قيل إنه ناتج عن تعاطيه للمخدرات.

وفي ذلك العام، خضع بيت لتشخيصات عديدة من اضطراب ثنائي القطب إلى اضطراب الشخصية الحدية. بالإضافة إلى معاناته من مرض كرون.

وفي شهر ديسمبر من عام 2020، تحدث بيت مازحا حول العودة إلى مركز إعادة التأهيل في برنامج “SNL’s Weekend Update” حيث قال: “أنا ذاهب في إجازة صغيرة. كما تعلم. نوع الإجازة التي يتحمل التأمين قسطا من تكاليفها. ويأخذون هاتفك وأربطة حذائك.”

كيم كارداشيان ترد على كاني

من ناحية أخرى، زاد كاني من هجماته على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبا زوجته السابقة بإبعاد أطفالهما عن وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم ترد كيم على هذه التعليقات المتأتية من كاني. إلا أنها ردت على منشور على إنستجرام ادعى فيه كانيي أنها منعته من زيارة أطفالهم الأربعة.

فقد نشر كانيي ويست صورة لحقيبة ابنته نورث – التي تحمل “تعاليق” خاصة على شكل والدتها ووالدها وشكل كائن فضائي أخضر- وأرفقها بتعليق كتب فيه: “هذه كانت معلقة على حقيبة ابنتي في آخر مرة سمح لي بأن أراها الأسبوع الماضي، لهذا السبب أنا أبذل قصارى جهدي من أجل حماية عائلتي، لا تقلقي صغيرتي فالله موجود”.

لترد عليه كيم في تعليق على المنشور أمام ملايين المعجبين المتابعين لحسابه الرسمي على إنستغرام: “من فضلك توقف عن هذا الحديث. لقد كنت هنا هذا الصباح لتأخذ الأولاد إلى المدرسة”.

وأنجب الثنائي، اللذان تزوجا منذ ما يقرب من سبع سنوات، أربعة أطفال هما نورث 8 سنوات، وشيكاغو 4 سنوات، وساينت 6 سنوات، وسالم سنتين.

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