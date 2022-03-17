كلوب يُوجه رسالة شديدة اللهجة إلى منتقدي أبرز نجوم ليفربول

وطن – وجه المدرب الألماني يورغن كلوب رسالة حادة إلى منتقدي النجم الإنجليزي ترنت ألسكندر أرنولد، مدافع فريق ليفربول عقب الهجوم عليه في المباراة الأخيرة من قبل الجماهير أمام منافسه أرسنال، في قمة الدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين.

كلوب ومهاجمة منتقدي أرنولد

وقال الألماني يورغن كلوب في تصريح صحفي عبر صحفية ” ديلي ميل” البريطانية، بشأن انتقاد الجماهير لأداء مدافعه الإنجليزي ترنت أرنولد، ” لو أي شخص سيقول لي بأن ترنت أرنولد غير قادر على الدفاع فليأتي إلى هنا.. وسأقوم بضربه”.

نقطة واحدة تفصل ليفربول عن مانشستر سيتي pic.twitter.com/HirRP3CXs3 — E P L W O R L D (@EPLworld) March 16, 2022

وأردف المدرب كلوب، ” لا يمكنني سماع هذه الكلمات مجدداً، ولا أدري ما الذي يتوجب على هذا الفتى فعله أكثر من ذلك”.

كما وأضاف، ” لقد كان ترنت استثنائياً في مواجهة غابرييل نجم فريق أرسنال، لقد ركض نحو 50 مرة في هذا الجانب. لقد اعتمدوا على اللعب بالمرات الطويلة إلى غابرييل مارتينيلي. كما أن ترنت أرنولد تفوق في تلك المواقف”.

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وكان عدد من الجماهير قد انتقد مدافع فريق ليفربول ترنت أرنولد، بعد تفوق البرازيلي مارتينيلي مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي في أكثر من مرة خلال مباراة القمة. التي جمعت كلا الفريقين في المباراة المؤجلة.

ما أجمل أن تبدأ يومك على أنغام بوبي فيرمينو 🎶#آرسنال_ليفربولpic.twitter.com/5vTIXdkiIH — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 17, 2022

ليفربول والفوز النظيف على أرسنال

وحقق فريق ليفربول “الريدز” الفوز النظيف على أرسنال بهدفين نظيفين دون مقابل، في مباراة الجولة ال27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب : أي شخص يقول بأن أرنولد لا يستطيع الدفاع فليأتي إلي وسأطرحه أرضاً 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bzqkhnzsJI — E P L W O R L D (@EPLworld) March 16, 2022

وسجل فريق ليفربول هدفي الفوز في شباك نظيره أرسنال “المدفعجية”، في الدقيقة ال54. عن طريق البرتغالي دييغو جوتا، بينما أحرز البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة ال62 من عمر زمن المباراة.

تمريرة حريرية من تياجو وهدف مُعتاد من جوتا 😍#آرسنال_ليفربول pic.twitter.com/yz6OKk5JAT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 17, 2022

وتمكن ليفربول بهذا الفوز من تقليص الفارق، خلف متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 69 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + ديلي ميل)

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