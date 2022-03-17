رياضة

كلوب يُوجه رسالة شديدة اللهجة إلى منتقدي أبرز نجوم ليفربول

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
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وطن – وجه المدرب الألماني يورغن كلوب رسالة حادة إلى منتقدي النجم الإنجليزي ترنت ألسكندر أرنولد، مدافع فريق ليفربول عقب الهجوم عليه في المباراة الأخيرة من قبل الجماهير أمام منافسه أرسنال، في قمة الدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين.

كلوب ومهاجمة منتقدي أرنولد

وقال الألماني يورغن كلوب في تصريح صحفي عبر صحفية ” ديلي ميل” البريطانية، بشأن انتقاد الجماهير لأداء مدافعه الإنجليزي ترنت أرنولد، ” لو أي شخص سيقول لي بأن ترنت أرنولد غير قادر على الدفاع فليأتي إلى هنا.. وسأقوم بضربه”.

وأردف المدرب كلوب، ” لا يمكنني سماع هذه الكلمات مجدداً، ولا أدري ما الذي يتوجب على هذا الفتى فعله أكثر من ذلك”.

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كما وأضاف، ” لقد كان ترنت استثنائياً في مواجهة غابرييل نجم فريق أرسنال، لقد ركض نحو 50 مرة في هذا الجانب. لقد اعتمدوا على اللعب بالمرات الطويلة إلى غابرييل مارتينيلي. كما أن ترنت أرنولد تفوق في تلك المواقف”.

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وكان عدد من الجماهير قد انتقد مدافع فريق ليفربول ترنت أرنولد، بعد تفوق البرازيلي مارتينيلي مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي في أكثر من مرة خلال مباراة القمة. التي جمعت كلا الفريقين في المباراة المؤجلة.

ليفربول والفوز النظيف على أرسنال

وحقق فريق ليفربول “الريدز” الفوز النظيف على أرسنال بهدفين نظيفين دون مقابل، في مباراة الجولة ال27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فريق ليفربول هدفي الفوز في شباك نظيره أرسنال “المدفعجية”، في الدقيقة ال54. عن طريق البرتغالي دييغو جوتا، بينما أحرز البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة ال62 من عمر زمن المباراة.

وتمكن ليفربول بهذا الفوز من تقليص الفارق، خلف متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 69 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + ديلي ميل)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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