إعدامات جديدة بالسعودية .. ابن سلمان يكملهم 100 بعد مجزرة الـ81 في يوم واحد (شاهد)

وطن – أعلنت السلطات السعودية اليوم، الخميس، عن إعدام أربعة أشخاص ليرتفع عدد الذين تم إعدامهم إلى 100 منذ بداية العام، بحسب حصيلة لوكالة “فرانس برس” تستند إلى تصريحات رسمية.

وتأتي عمليات الإعدام الأخيرة التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وسط إدانة جديدة لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان بعد إعدام 81 شخصًا في يوم واحد الأسبوع الماضي.

ومن بين عمليات الإعدام المائة تزامنت ثلاثة أحكام يوم، الأربعاء، مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. الذي كان في الرياض للضغط من أجل زيادة إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسواق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشار إلى أنه يوم، السبت، تجاوز إعدام السعودية 81 شخصًا في يوم واحد – بتهم مختلفة. بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب – إجمالي 69 قتيلًا في عام 2021 بأكمله.

هذا ما ذكرته هيومن رايتس ووتش

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إنه “من غير المرجح للغاية” أن يتلقى الرجال الـ 81 محاكمات عادلة. واصفة إياها بـ “استعراض وحشي لحكمها الاستبدادي”.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، إن أكثر من نصفهم (41) ينتمون إلى الأقلية الشيعية في المملكة. “الذين عانوا منذ فترة طويلة من التمييز المنهجي والعنف من قبل الحكومة”.

وقالت السعودية إن الرجال الذين تم إعدامهم ومن بينهم سبعة يمنيين وسوري. ينتمون إما إلى تنظيم الدولة أو القاعدة أو المتمردين الحوثيين في اليمن أو “منظمات إرهابية أخرى”.

قد يهمك ايضا:

ونشرت “ديلي ميل” صورا لـ31 من أصل الـ81 رجلاً الذين أعدمتهم السعودية في يوم واحد في عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت إن نصف من أعدموا كانوا من منطقة الأقلية الشيعية في البلاد. التي شهدت مظاهرات مناهضة للحكومة منذ الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة في عام 2011.

وقالت سلطات الرياض إن الإعدام الجماعي الذي وقع يوم، السبت. شمل إرهابيين أجانب وأشخاص مدانين بقتل رجال ونساء وأطفال أبرياء.

ومن بين القتلى الآخرين سجناء متهمون باعتناق “معتقدات منحرفة”.

حملة دموية ضد الشيعة

وتم إعدام هؤلاء الـ 31 رجلاً نتيجة حملة دموية ضد الشيعة من منطقة القطيف الشرقية. التي كانت تاريخياً نقطة اشتعال بين السكان المحليين والحكومة التي يهيمن عليها السنة.

واندلعت المتاعب في عام 2017 عندما تحولت خطوة الشرطة لطرد السكان من العوامية. التي يقطنها حوالي 30 ألف شخص إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل 25 شخصًا.

أسعد مكي الشببار علي 37 عاما، اعتقل أثناء نقل زوجته إلى المدرسة التي عملت بها واتهم بالمشاركة في مظاهرات وترديد شعارات سياسية. فضلا عن حيازته صورة ناشط حقوقي والانضمام إلى منظمة إرهابية.

وطبقاً للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)، فإن التعذيب الذي تعرض له شمل “الضرب باليدين والساقين والسياط والأسلاك. وغيرها من الأدوات في جميع أنحاء جسده ووجهه مع التركيز على أسفل الظهر حيث علم المحقق أن لديه إصابة بالفقرات السفلية وكذلك الضرب في مناطق حساسة من جسده.”

كما تم إعدام محمد الشاخوري 27 عاماً، وتعرض للتعذيب ووضع في الحبس الانفرادي. وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لم يتصل أقاربه به لمدة ستة أشهر.

وبدأت الإجراءات القانونية ضده في عام 2019، وفي البداية دون تمثيل قانوني وباستخدام “الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب”.

وحكم عليه بالإعدام العام الماضي بتهم مثل السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي.

وقتل آخر هو عقيل حسن الفرج 30 عاما، الذي تعرض للضرب واحتجز في الحبس الانفرادي. قبل اتهامه بالمساعدة في تشكيل خلية إرهابية وتجارة السلاح.

ولم تكشف السلطات السعودية ما إذا كان الرجال الذين أعدموا قُتلوا بالطريقة التقليدية بقطع الرأس أو رميا بالرصاص.

تم احتجاز جثامينهم

لكن الأقارب يقولون إن جثثهم لم تُعاد إلى عائلاتهم خوفا من أن تصبح الجنازات بؤرة لاضطراب متجدد.

وقال علي الأدبوسي، مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: ‘لدينا تفاصيل عن بعض الحالات وبحسب الوثائق الرسمية. لم يتم العثور على أي دليل في تهم العديد من هؤلاء الرجال.”

وتابع أن عمليات الإعدام هذه نقيض للعدالة. حيث تعرض بعض هؤلاء الرجال للتعذيب ونُفذت معظم المحاكمات سراً. حسب قوله.

وحدثت هذه المجزرة المروعة بعد أيام من إعلان محمد بن سلمان، أن عمليات الإعدام ستكون محدودة. وهذه ثالث عملية قتل جماعي من نوعها خلال سبع سنوات من حكم الملك سلمان وابنه.

هذا وقالت “ثريا بوينز” نائبة مدير الحملة الخيرية “ريبريف”: “هناك سجناء رأي محكوم عليهم بالإعدام في السعودية. وآخرون اعتقلوا وهم أطفال أو اتهموا بارتكاب جرائم غير عنيفة. نخشى على كل واحد منهم بعد هذا العرض الوحشي للإفلات من العقاب.”

إقرأ أيضا: