حياتنا

صدمة .. انتحار الوافد الهندي مرتكب جريمة العارضية داخل السجن بطريقة لا تخطر على بال!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
الوافد الهندي المتهم بارتكاب جريمة العارضية watanserb.com
الوافد الهندي المتهم بارتكاب جريمة العارضية بعد اعتقاله

وطن – في تطوّر دراماتيكي وغير متوقع، انتحر الوافد الهندي المتهم بقتل اسرة كويتية (مؤلفة من الاب المسن وزوجته وابنته الشابة) في منطقة العارضية، قبل أيام، داخل السجن المركزي حيث كان موقوفاً .

انتحار الوافد الهندي مرتكب جريمة العارضية

ونقلت وسائل إعلامٍ كويتية، عن مصدر امني قوله، إن المتهم عمل مشنقة من ملابسه وانهى حياته في السجن.

قد يهمكّ أيضاً: 

وبين المصدر أن تحقيقاً موسعاً سوف يفتح للوقوف على الخلل الذي استغله الجاني وشنق نفسه. وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية

وهزّت جريمة العارضية البلاد قبل أيام، حيث أقدم وافد هندي، على قتل أسرة كاملة نحراً في منزلهم.

وقادت التحقيقات الأمنية الى اعتقال الوافد، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، وأعاد تمثيلها .

مقالات ذات صلة

وجاء في اعترافات القاتل لدى الأجهزة الأمنية الكويتية، أنه سرق 300 دينار وبعض المجوهرات من إحدى غرف المنزل بشكل دقيق ودون بعثرة لأغراض الغرفة حتى لا ينكشف أمره.

وقال مصدر أمني، إن المتهم باع الذهب على محلات بالفروانية وتم العثور على الفواتير اللي باع بها.

بينما برر المتهم ارتكابه للجريمة بأنه يطالب الاسرة ببعض المال.

كما وشكلت جريمة العارضيّة صدمة هزّت الرأي العام الكويتي، نظراً لبشاعتها، حيث راح ضحيتها أسرة كاملة، فيما أطلق الكويتيون على المتهم لقب “سفاح العارضية”.

اقرأ أيضاً: 

المصدر
الأنباء
الوسوم
صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى