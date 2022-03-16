“سهام شرك” .. شاهد كيف خدعت الأسلحة الروسية السرية أوكرانيا؟! (صور)

وطن – قالت المخابرات الأمريكية أن روسيا تستخدم صواريخ سرية من نوع “ديكي دارت” – والتي رفضوا تصديرها لمنع الغرب من إجراء هندسة عكسية لها – لضرب أهداف أوكرانية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يُعتقد أن قاذفات الصواريخ المتنقلة في روسيا وبيلاروسيا تطلق صواريخ إسكندر إم الروسية. أثناء نشر أنظمة خادعة لخداع الدفاع الجوي الأوكراني.

وشوهدت هذه الأسلحة على شكل سهم. والتي كان يعتقد في الأصل أنها قنابل عنقودية، على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية الغزو الروسي تقريبًا.

وقالت الصحيفة، إنه لضرب أهداف رئيسية ، يستخدم الجيش الروسي صواريخ إسكندر التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر ، وحوالي 300 ميل. وتحمل رأسًا حربيًا أقوى بكثير يمكنه تدمير المباني الكبيرة وبعض المنشآت المحصنة.

وتحمي السهام صواريخ إسكندر من صواريخ الدفاع الجوي باستخدام تقنية البحث عن الحرارة والرادار لخداع أنظمة الدفاع. حسبما زعم ضابط استخبارات أمريكي .

وبحسب ما ورد أطلقت بعض صواريخ إسكندر من أراضي الحليف الروسي بيلاروسيا ، والتي كانت بمثابة نقطة انطلاق للغزو الروسي.

وأثبتت مكافحة هذه الصواريخ الباليستية قصيرة المدى أنها مهمة صعبة لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية التي تحاول منع الهجوم الذي يستهدف المدنيين في كييف وخاركيف.

صاروخ إسكندر

وتم اسستخدام صاروخ إسكندر لأول مرة في القتال في عام 2008 في جورجيا ، وهو مصمم لإرباك الدفاعات الصاروخية من خلال الطيران على مسار منخفض والمناورة في الرحلة لضرب أهداف تصل إلى 500 كيلومتر بدقة 2-5 أمتار. وفقًا لمركز الاستراتيجية الاستراتيجية. والدراسات الدولية (CSIS).

وقال تيموثي رايت المحلل البحثي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) لرويترز: “من المرجح أن تكون قادرة على استهداف وتدمير ما يتم إطلاقها عليه بدقة”.

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وأضاف أن روسيا تمتلك على ما يبدو نحو 150 منصة إطلاق يمكنها أيضًا إطلاق صواريخ كروز.

ويبدو الآن أن القوات الروسية تستخدم هذا السلاح جنبًا إلى جنب مع السهام التي تعتقد المخابرات الأمريكية أنها قريبة جدًا من “مساعدات الاختراق” المستخدمة في الحرب الباردة.

ويعتقد أيضًا أنه حتى لو لم يتم سحب هذه الصواريخ الدفاعية الأوكرانية عن طريق السهام. فإن إشارات الراديو كافية لتشويش الرادارات الأرضية من البحث عن صواريخ إسكندر الروسية.

ويُقال أيضًا أن قاعدة السهام تنبعث منها حرارة حرارية عن طريق حرق المغنيسيوم لجذب صواريخ الدفاع الأوكرانية.

مساعدات الاختراق

وقال مايكل دويتسمان ، من مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار (CNS): “بشكل عام ، يمكن أن تعمل مساعدات الاختراق (PENAIDs) بثلاث طرق مختلفة: جسديًا ، كشرك ، باستخدام رجوع الرادار؛ وحراريًا. باستخدام التوهج لانتحال أسلحة البحث عن الحرارة ، وإلكترونيًا ، انتحال أو تشويش الرادارات والإلكترونيات.

وأضاف:”يحتوي الجزء الداخلي من PENAID على جهاز إرسال لاسلكي للرادارات التشويش أو الانتحال.”

وقال البروفيسور جيفري لويس ، خبير عدم الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري ، كاليفورنيا، إنه يمكن إطلاق “PENAIDS” من موانئ الصواريخ.

وقال لصحيفة نيويورك تايمز: “في اللحظة التي جاء فيها الناس بالصواريخ، بدأ الناس يحاولون إسقاطه. وفي اللحظة التي بدأ فيها الناس بمحاولة إسقاطها ، بدأ الناس يفكرون في مساعدات الاختراق”.

وتابع:”نحن لا نراهم أبدًا لأنهم في غاية السرية. إذا كنت تعرف كيف تعمل، يمكنك مواجهتها.”

ويعتقد أن هذا قد يكون مهملاً من قبل الروس لأن الغرب بما في ذلك الحلفاء يمكن أن يعيدهم ويعيد هندسة السهام الشائكة.

بينما أضاف: “إنهم يحفرون بعمق، وربما لم يعودوا يهتمون ، لكني سأهتم لو كنت مكانهم”.

وعبر عن اعتقاده بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية “متحمسة للغاية” للاكتشاف.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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