سلاح خطير جداً قد يقلب مسار الحرب رأساً على عقب إذا قدّمته أمريكا لأوكرانيا (شاهد)

وطن – وفقًا لتقرير نشرته شبكة “إن بي سي نيوز” فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تزويد أوكرانيا بطائرات انتحارية بدون طيار أمريكية الصنع، والتي تعمل كصواريخ حديثة يمكنها إصابة الدبابات والمدافع الروسية بدقة من على بعد أميال.

يأتي ذلك وفقًا لما أطلع عليه اثنان من أعضاء الكونجرس، والذين أفادا بأنه إذا تم تسليم السلاح لأوكرانيا، فقد يؤدي ذلك إلى استخدام الأسلحة الأكثر أهمية في القتال حتى الآن.

ولم يتم اتخاذ أي قرارات، لكن المسؤولين قالوا إن البيت الأبيض لم يحسم أمره بعد بشأن ما إذا كان سيُجهز أوكرانيا بـ “صواريخ دوارة” محملة بالمتفجرات تسمى “Switchblade” كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي من المتوقع أن يناقشها الرئيس جو بايدن اليوم.

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و “Switchblade” عبارة عن قنابل ذكية آلية مزودة بكاميرات وأنظمة تدريب وتوجيه ومتفجرات. ويمكن برمجتها لضرب الأهداف تلقائيًا على بعد أميال، ويمكن التنقل حول الأهداف حتى الوقت المناسب لضربها.

وهناك نسختان من السلاح هما 300 و 600، والنسخة 300 مصممة للهجمات الموضعية على القوى العاملة، والنسخة الأكبر 600 مصممة لتدمير الدبابات والعربات المدرعة الأخرى. وفقًا للشركة المصنعة.

ويمكن للطائرة 600 أن تطير لمدة 40 دقيقة وما يصل إلى 50 ميلًا.

طائرات بدون طيار انتحارية

إنها أسلحة يمكن التخلص منها وهذا هو سبب تسميتها بـ “طائرات بدون طيار انتحارية” ، لكنها أرخص بعدة مرات من صواريخ هيلفاير التي تطلقها طائرات ريبر الأمريكية بدون طيار.

ويمكن أن تصل تكلفة الـ 300 منها إلى 6000 دولار ، وفقًا لبعض التقديرات.

ويمكنك إعداد كلا السلاحين في دقائق وإطلاقهما من الأنابيب. حيث تحلق أسرع بكثير من الطائرات التركية بدون طيار التي استخدمتها أوكرانيا حتى الآن لإلحاق الضرر بروسيا.

ومن المحتمل أن تكون قادرة على اختراق الدفاع الجوي المتقطع الذي تمارسه روسيا على قواتها.

وإذا تم منح شفرة التبديل لأوكرانيا، فقد يؤدي ذلك إلى استخدام الأسلحة الأكثر أهمية في القتال حتى الآن.

وقالت مصادر مطلعة إن الجيش الأمريكي استخدم شفرة للقتال في ظل ظروف محدودة في أفغانستان وأماكن أخرى ، لكنه لم يفصح عن هذه الحقيقة.

ويشار إلى أن السلاح من صنع شركة مقاولات الدفاع الأمريكية “AeroVironment” ومقرها في ضواحي واشنطن، وتزود به قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

وحتى الآن فإن المملكة المتحدة هي الدولة الأجنبية الوحيدة المسموح لها بشراء Switchblade.

وكانت “NBC News” تحدثت سابقا عن عرض تجريبي حصري لـ Switchblade 300 في ديسمبر.

وقال مسؤولو شركة AeroVironment في ذلك الوقت إن الحكومة منعتهم من الظهور بـ 600. ولم يستجب مسؤولو AeroVironment لطلبات التعليق.

وقالت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت بعنوان “AeroVironment يقف إلى جانب شعب أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي ككل” نحن نقف إلى جانب حلفائنا والدول ذات السيادة في حقهم في حماية أوطانهم وحياتهم عندما يتعرض هذا الحق الأساسي للتهديد “. ”

لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول الترتيب المقترح مع أوكرانيا. بما في ذلك عدد الصواريخ الموجودة في الولايات المتحدة، ومدى سرعة إنتاج AeroVironment لأخرى جديدة ومقدار التدريب الذي سيحتاجه الأوكرانيون لتشغيل الأنظمة.

أوكرانيا تطلب أسلحة من إدارة بايدن

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن أوكرانيا تطلب من إدارة بايدن الحصول على كاشطات مسلحة وصواريخ مضادة للسفن، ومعدات تعطل إلكترونية “جاهزة للاستخدام” وصواريخ أرض – جو يمكن أن تضرب الطائرات على ارتفاعات أعلى.

وبحسبهم، أرادت أوكرانيا المساعدة في تعزيز جهود الحرب الإلكترونية ضد روسيا بمعدات “جاهزة للاستخدام”. بما في ذلك معدات الملاحة عبر الأقمار الصناعية وتعطيل الاتصالات والاتصالات الأرضية لمراقبة الطائرات بدون طيار.

وقالت المصادر إن قائمة الرغبات التي قدمتها أوكرانيا مؤخرًا إلى واشنطن، تتضمن أيضًا طلبًا للحصول على صواريخ “ستينغر” المضادة للطائرات الأكثر قدرة على الحركة وأسلحة جافلين المضادة للدبابات، والتي أثبتت بالفعل أنها حاسمة في قتال الحكومة ضد قوة روسية أكبر وأكثر تسليحًا.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستوافق على بعض طلبات الأسلحة والمعدات. بما في ذلك الطائرات بدون طيار المسلحة أو الصواريخ المضادة للسفن.

كما يشعر المسؤولون الحكوميون بالقلق إزاء الإجراءات التي يمكن أن تزيد من خطر اندلاع صراع مباشر بين الناتو وروسيا.

ورفضت إدارة بايدن التعليق على التقرير.

(المصدر: إن بي سي نيوز – ترجمة وطن)

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