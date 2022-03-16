تحت عنوان “الفرقان”.. رسالة صوتية لإمام مسجد في البحرين يدعي فيها “النبوة”

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لإمام مسجد في منطقة سار البحرينية يدعى احمد المتروك يدعي فيه النبوة.

ووفقا للتسجيل الصوتي المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وجه “المتروك” رسالة صوتية تحت عنوان: “الفرقان” قال فيها أن ”الفرقان هو ما يفرق به بين الحق والباطل. وهو افتتان عقائدي من الله تعالى. وهذه رسالة معقبة على رسالة خطية أرسلتها إلى كبار علماء الشيعة، وإلى بعض التابعين للمعتقد الشيعي من أقاربي ومعارفي. وممن تمكنت من الوصول إليهم، أدعي فيها النبوة“. وفق قوله.

وأضاف إمام المسجد الذي يدعي النبوة: ”إنني لصادق فيما ادعيت، والتي على ضوئها اتخذني البعض هزوا وسخريا، واصفيني بالجنون. لكن كما يقال، الأمس قد مضى وولى بما فيه من مراره، ومن حلاوة، والكلام عنه غير مجدٍ الآن“.

وأكمل حديثه بالقول ”فما سوف أذكره في كل هذا التسجيل هو لجميع الديانات، لكنني سأستند في بعض الأحيان على بعض الآيات القرآنية التي لا تتعارض مع أي ديانة. فإني أتوسم خير من كل من تصله هذه الرسالة، ومن النخبة المثقفة والمؤثرة في المجتمع، كلا حسب مكانته. سواء كان عبر برامج مواقع التواصل الاجتماعي، أو مكانته في المجتمع، بأن يوصلوا هذه الرسالة إلى المعنيين، وأخص رجال الدين بكل المذاهب“.

يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يظهر فيها أشخاص يدعون ”النبوة“ في المنطقة العربية. فقد سبق أن ألقت السلطات السعودية مطلع هذا العام القبض على الشاعر محمد بن الشايب بعد ادعائه النبوة. كما قامت السلطات اللبنانية في وقت سابق بالقبض على شخص يدعى ”نشأت“ كان قد ادعى النبوة كذلك.

(المصدر: تويتر – وطن)

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