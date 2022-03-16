القتل تعزيراً للسعودي الذي نحر بناته الثلاث في مكة بطريقة بشعة!

وطن – أصدرت وزارة الداخلية في السعودية، بياناً حول تنفيذ الحكم بالقتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة . والذي أقدم على نحر بناته الثلاث بالسكين.

نحرهن بسكين

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “المدينة”، فقد نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً في المواطن ” بندر بن علي بن محمد الزهراني. لإقدامه على قتل ثلاث من بناته، أعمارهن ست وأربع سنوات وسنتان وذلك بنحرهن بسكين. في حي الملاوي بمدينة مكة.

ووقعت الجريمة البشعةً قبل 4 أعوام وتحديداً في أواخر شهر أبريل 2018م . حيث دخل الأب وهو في حالة هستيرية. وقام بنحر بناته الثلاث.

وقامت الأم -وهي من جنسية إفريقية- بالصراخ مستغيثةً من زوجها. بعدما استفاقت على صرخات بناتها بعد أن اقتحم والدهن غرفتهن وهو يحمل السكين. وبدأ بنحرهن واحدة تلو الأخرى.

خلافات أسرية

وبعد ذلك خرج الأب من المنزل والدماء تغطي ملابسه والأم في حالة انهيار تام. وتمكنت من الهرب وبدأت تصرخ مستغيثة بالمارة. فيما كان سبب الجريمة خلافات أسرية.

وقام أحد الجيران بالاتصال بمركز العمليات الموحدة. وتمكن مع مساعدة أحد المارة من الدخول إلى العمارة والسيطرة على الجاني بحضور فرقة من دوريات الأمن.

وتم القبض على الأب الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، والذي اتضح بعد ذلك أنه من متعاطي المخدرات.

قد يهمك أيضا:

بيان الداخلية

وجاء في نص بيان الداخلية: ” قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا . أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وتابع البيان: “أقدم/ بندر بن علي بن محمد الزهراني -سعودي الجنسية- على قتـل ثلاث من بناته، أعمارهن ستة وأربع سنوات وسنتان وذلك بنحرهن بسكين”.

وأردف: “وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور . وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته”.

وتابع البيان: “وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه. ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

وختم البيان: “ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل. وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم. وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا: