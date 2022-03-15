ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع الصيف القادم وهذا سعر التوقيع معه

وطن – ذكرت تقارير صحفية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي سيطرح النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق الريدز للموسم الحالي للبيع الصيف القادم، في حال فشل التوصل إلى اتفاق مرضي بين كلا الجانبين بشأن تجديد عقده.

ليفربول وعرض محمد صلاح للبيع

وكشفت إذاعة كتالونيا الإسبانية، بأن ليفربول ” الريدز” سيقرر بالفعل طرح المصري محمد صلاح للبيع، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. الذي ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في يونيو/ حزيران عام 2023.

وأوضح أن إدارة ليفربول ترفض ذلك المبلغ، ومن ثم إذا اضطرت إلى قرار بيع محمد صلاح في الصيف المقبل، فإنها ستطالب بـ40 مليون يورو فقط نظير التخلي عنه، وهو مبلغ ليس بعيد المنال بالنسبة لكبار أندية أوروبا مثل برشلونة. pic.twitter.com/HBt1z7mjki — الرَّجل (@ArrajolM) March 15, 2022

وبينت الإذاعة الإسبانية، بأن المبلغ الذي يطلبه نادي ليفربول للتعاقد. مع نجمها محمد صلاح ” أبو مكة”، يبلغ نحو 40 مليون يورو.

ولا تزال المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح ووكيله بشأن تجديد عقده معقدة حتى الآن، بعد مطالبة الأخير مبلغ 500-400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. وفق ما أوردته تقارير صحفية إنجليزية.

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راتب محمد صلاح الحالي مع ليفربول

كما ويتقاضى النجم المصري محمد صلاح، في عقده الحالي مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، إلا أن اللاعب يرغب في زيادة راتبه نحو 420 ألف جنيه إسترليني من أجل تجديد عقده. وهو لم يستجب له إدارة فريق ليفربول لمطلبه حتى الآن.

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية محمد صلاح هو الخيار الأول لتشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، في حالة عدم التعاقد مع إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند pic.twitter.com/e41Y7rVriX — Yallakora (@Yallakoranow) March 14, 2022

وفي ذات السياق، قالت صحفية ” ديلي إكسبريس” البريطانية، بأن نادي مانشستر سيتي وتشيلسي هما الوحيدان القادران على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، في حال رغب اللاعب في البقاء في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رغبة محمد صلاح في البقاء بالدوري الإنجليزي

وكان المصري صلاح قد تحدث في حوار صحفي مع الإعلامي عمرو أديب بشأن الرحيل عن ليفربول وفكرة الانتقال إلى برشلونة بوقت سابق، قائلاً: ” هذا الشيء يسعدني أن فريق برشلونة مهتم بيّ، ولكنني سعيد في ليفربول وسنرى ما سيحدث معيّ في المستقبل”.

وأضاف صلاح، ” في الوقت الحالي أفضل البقاء في منافسات الدوري الإنجليزي لأنه أقوى الدوريات في العالم، كما أنني قلت ذلك في عدة مرات. وإذا القرار بيدي فأنا أريد البقاء في ليفربول، ولكن القرار هو بيد الإدارة وعليها حل تلك المشكلة”.

كما ومن المحتمل غياب المصري محمد صلاح عن مباراة فريق ليفربول أمام منافسه أرسنال، في قمة منافسات الجولة ال27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد الإصابة الأخيرة في مباراة براتيون والتي خرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة عند الدقيقة ال65.

ويواصل نجم فريق ليفربول محمد صلاح التربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي. برصيد 20 هدفاً، بفارق كبير عن الوصيف كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفاً للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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