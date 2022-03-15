في الهند.. عريس يترك عروسه يوم زفافهما بسبب ما لاحظه أثناء تناولهما الطعام معاً!

وطن – في حين أن حفلات الزفاف في الهند، هي مناسبات سعيدة للعريس والعروس وكذلك أصدقائهم وعائلاتهم. ولكن مؤخرًا ظهرت العديد من الحوادث الغريبة المتعلقة بالزفاف بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

تستخدم يدها اليسرى

فمن ضرب العروس إلى رفض الزواج بدون مهر إلى رفض العريس لكونه أصلعًا. إلى قصة جديدة تصدرت السوشيال ميديا.

حيث تصدر رجل من دانديلي ، الواقعة في ولاية كارناتاكا الهندية، عناوين الصحف بعد أن رفض الزواج من عروسه لأنها تستخدم يدها اليسرى لتناول الطعام.

ففي الهند، من المخالف للآداب أن يأكل الشخص باليد اليسرى ويعتبر عدم احترام.

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سلوك غير مقبول

ووفقًا لما ترجمت “وطن” عن صحيفة Daijiworld ، كان الزوجان يؤديان مراسم الزفاف في معبد لورد شيفا في كولاجي في دانديلي.

واتفقت العائلتان بشكل متبادل على حفل الزفاف وكان كل شيء يسير وفقًا للجدول الزمني.

ولكن في يوم الزفاف، تم تقديم الطعام وبدأ الزوجان في تناول الطعام معاً. وفي هذه اللحظة، لاحظ العريس أن عروسه كانت تأكل معه باليد اليسرى.

أثار هذا الأمر استياء العريس، فقرر إلغاء حفل الزفاف ، قائلاً إن مثل هذا السلوك “غير مقبول” في عائلته. وبحسب ما ورد أيد والداه القرار.

الشرطة تتدخل

وشعر والدا الفتاة من القرار، وطلبوا من العريس وعائلته عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية. وطلبا منهم “تسوية سوء التفاهم من خلال المناقشات المتبادلة”.

وقالت العائلة إن العروس كانت تعاني من إعاقة ، ومن الصعب استخدام يدها اليمنى لتناول الطعام.

وحين قرر العريس وعائلته عدم التزحزح، وظلوا مصرين على إلغاء حفل الزفاف. قرر أقارب الفتاة الاتصال بخط مساعدة الشرطة 112.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الزفاف مع شرطية، حاولوا إقناع عائلة العريس بإعادة النظر في القرار.

ونتيجة لذلك ، أخذت الشرطة الزوجين وعائلاتهما إلى مركز استشاري. حيث نصح العريس بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية وإفساد حياة الفتاة.

وبعد بعض المشاورات ، اقتنع العريس وعائلته وقرروا الاستمرار في احتفالات الزفاف وأخذ العروس إلى المنزل.

المصدر: (Daijiworld – ترجمة وتحرير وطن)

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