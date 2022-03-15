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في الهند.. عريس يترك عروسه يوم زفافهما بسبب ما لاحظه أثناء تناولهما الطعام معاً!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
في الهند.. عريس يترك عروسه يوم زفافهما بسبب ما لاحظه أثناء تناولهما الطعام! watanserb.com
Indian wedding ceremony. Weddings in India vary regionally, the religion and per personal preferences of the bride and groom. They are festive occasions in India, and in most cases celebrated with extensive decorations, colors, music, dance, costumes and rituals that depend on the religion of the bride and the groom, as well as their preferences

وطن – في حين أن حفلات الزفاف في الهند، هي مناسبات سعيدة للعريس والعروس وكذلك أصدقائهم وعائلاتهم. ولكن مؤخرًا ظهرت العديد من الحوادث الغريبة المتعلقة بالزفاف بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

تستخدم يدها اليسرى

فمن ضرب العروس إلى رفض الزواج بدون مهر إلى رفض العريس لكونه أصلعًا. إلى قصة جديدة تصدرت السوشيال ميديا.

حيث تصدر رجل من دانديلي ، الواقعة في ولاية كارناتاكا الهندية، عناوين الصحف بعد أن رفض الزواج من عروسه لأنها تستخدم يدها اليسرى لتناول الطعام.

ففي الهند، من المخالف للآداب أن يأكل الشخص باليد اليسرى ويعتبر عدم احترام.

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سلوك غير مقبول

ووفقًا لما ترجمت “وطن” عن صحيفة Daijiworld ، كان الزوجان يؤديان مراسم الزفاف في معبد لورد شيفا في كولاجي في دانديلي.

واتفقت العائلتان بشكل متبادل على حفل الزفاف وكان كل شيء يسير وفقًا للجدول الزمني.

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ولكن في يوم الزفاف، تم تقديم الطعام وبدأ الزوجان في تناول الطعام معاً. وفي هذه اللحظة، لاحظ العريس أن عروسه كانت تأكل معه باليد اليسرى.

أثار هذا الأمر استياء العريس، فقرر إلغاء حفل الزفاف ، قائلاً إن مثل هذا السلوك “غير مقبول” في عائلته. وبحسب ما ورد أيد والداه القرار.

الشرطة تتدخل

وشعر والدا الفتاة من القرار، وطلبوا من العريس وعائلته عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية. وطلبا منهم “تسوية سوء التفاهم من خلال المناقشات المتبادلة”.

وقالت العائلة إن العروس كانت تعاني من إعاقة ، ومن الصعب استخدام يدها اليمنى لتناول الطعام.

وحين قرر العريس وعائلته عدم التزحزح، وظلوا مصرين على إلغاء حفل الزفاف. قرر أقارب الفتاة الاتصال بخط مساعدة الشرطة 112.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الزفاف مع شرطية، حاولوا إقناع عائلة العريس بإعادة النظر في القرار.

ونتيجة لذلك ، أخذت الشرطة الزوجين وعائلاتهما إلى مركز استشاري. حيث نصح العريس بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية وإفساد حياة الفتاة.

وبعد بعض المشاورات ، اقتنع العريس وعائلته وقرروا الاستمرار في احتفالات الزفاف وأخذ العروس إلى المنزل.

المصدر: (Daijiworld – ترجمة وتحرير وطن)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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