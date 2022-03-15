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شاهد ماذا فعلت قناة كويتية بمشهد “صدور الممثلات” في مسلسل “الكواسر” (فيديو)

أثار عرض المسلسل جدلاً

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
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مسلسل الكواسر watanserb.com
مسلسل الكواسر

وطن – أثارت قناة كويتية للدراما جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضها مسلسل “الكواسر” بطريقة غريبة.

وقامت قناة “الكويت دراما” بحسب ما رصدت (وطن) بالتعتيم على المناطق العارية بجسد ممثلات المسلسل، أثناء عرضه على شاشاتها.

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مسلسل “الكواسر”

ومسلسل “الكواسر” هو مسلسل سوري من نمط الميلودراما التاريخية التي عرفت بوصف الفانتازيا.

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ويقوم بدور البطولة أسعد فضة وسلوم حداد، مع رشيد عساف وسوزان نجم الدين، بالإضافة إلى عزيز اسكندر ومحمد حداقي، وصبا مبارك ولينا حوارنة وديما بياعة.

ولوحظ أن جميع مشاهد سوزان نجم الدين وغيرها من الممثلات اللائي ظهرن فيها بملابس مكشوفة، تم تعديلها بالتعتيم على منطقة “الصدر المكشوف” لدى الممثلات.

وأثار عرض المسلسل بهذه الطريقة جدلا واسعا بين النشطاء، متسائلين إذا كان المسلسل يحوي مشاهد خادشة أو غير لائقة فلماذا يتم عرضه أساسا.

وفي هذا السياق كتب ناشط: “اموت على المسلسل واستغربت لما شفت التغطية على بالي التلفزيون فيه شيء طلع منهم.”.

فيما دون آخر:”يعني قبل سنوات كان عادي والحين صار حرام”.

على الجانب الآخر أيد ناشط هذه الخطوة وكتب:”جزاه الله خيرا. لا تسخروا من أمر الشرع، فالعاقبة غير محمودة لمن فعل ذلك في الدنيا والآخرة.”

انهيار شيرين بالبكاء في الكويت

ويشار إلى أنه في سياق آخر انهارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بالبكاء، خلال غنائها على المسرح في الكويت، يوم الجمعة، متأثرة بأغنية “متحاسبنيش”.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، يظهر الفنانة وهي تبكي متأثرة خلال غنائها، وسط تصفيق وإشادات جماهيرية كبيرة، بينما لاحظ الجمهور زيادة وزنها.

ونشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، صوراً من حفلها في الكويت، وعلقت عليها: شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال.

(المصدر: وطن – متابعات) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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