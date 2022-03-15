شاهد ماذا فعلت قناة كويتية بمشهد “صدور الممثلات” في مسلسل “الكواسر” (فيديو)

وطن – أثارت قناة كويتية للدراما جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضها مسلسل “الكواسر” بطريقة غريبة.

وقامت قناة “الكويت دراما” بحسب ما رصدت (وطن) بالتعتيم على المناطق العارية بجسد ممثلات المسلسل، أثناء عرضه على شاشاتها.

على طاري سوزان نجم الدين جالس اتابع مسلسل الكواسر ع قناة الكويت دراما وكل م جت لقطة عليها بيعملوا هيك ع مكان الصدر 😭😭😅 pic.twitter.com/iCSogYnruO — لـيـونيل 🏳️ (@_LEO_94) March 12, 2022

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مسلسل “الكواسر”

ومسلسل “الكواسر” هو مسلسل سوري من نمط الميلودراما التاريخية التي عرفت بوصف الفانتازيا.

ويقوم بدور البطولة أسعد فضة وسلوم حداد، مع رشيد عساف وسوزان نجم الدين، بالإضافة إلى عزيز اسكندر ومحمد حداقي، وصبا مبارك ولينا حوارنة وديما بياعة.

مسلسل الكواسر على قناة الكويت دراما تم تغطية ملابس الممثلات pic.twitter.com/l8wzmhCseV — أحمد الحافظ (@ahmedbinhafid) March 14, 2022

ولوحظ أن جميع مشاهد سوزان نجم الدين وغيرها من الممثلات اللائي ظهرن فيها بملابس مكشوفة، تم تعديلها بالتعتيم على منطقة “الصدر المكشوف” لدى الممثلات.

وأثار عرض المسلسل بهذه الطريقة جدلا واسعا بين النشطاء، متسائلين إذا كان المسلسل يحوي مشاهد خادشة أو غير لائقة فلماذا يتم عرضه أساسا.

شحقه حاطين المسلسل من الأساس.. يا ربي على الوضع المظلم اللي احنا وصلنا له — Ali AlHashim (@AliAlHashim2) March 15, 2022

وفي هذا السياق كتب ناشط: “اموت على المسلسل واستغربت لما شفت التغطية على بالي التلفزيون فيه شيء طلع منهم.”.

فيما دون آخر:”يعني قبل سنوات كان عادي والحين صار حرام”.

قناة دراما بتلفزيون الكويت "مغبشه" شي ما يبين اصلا من مسلسل عربي (الكواسر)!

لا بارك الله بالخوف اللي انتو عايشين فيه .. دامكم مو قد مناصبكم و تخافون من ظلكم ليش مچلبين بكراسيكم؟! pic.twitter.com/OvAugBjDMl — إبراهيم ع. النجادة (@ialnjadah) March 15, 2022

على الجانب الآخر أيد ناشط هذه الخطوة وكتب:”جزاه الله خيرا. لا تسخروا من أمر الشرع، فالعاقبة غير محمودة لمن فعل ذلك في الدنيا والآخرة.”

انهيار شيرين بالبكاء في الكويت

ويشار إلى أنه في سياق آخر انهارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بالبكاء، خلال غنائها على المسرح في الكويت، يوم الجمعة، متأثرة بأغنية “متحاسبنيش”.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، يظهر الفنانة وهي تبكي متأثرة خلال غنائها، وسط تصفيق وإشادات جماهيرية كبيرة، بينما لاحظ الجمهور زيادة وزنها.

#عرب_وود | دموع وتأثر #شيرين في حفلها بالكويت أمس أثناء غنائها "متحاسبنيش". pic.twitter.com/NPLNKyia4l — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) March 12, 2022

ونشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، صوراً من حفلها في الكويت، وعلقت عليها: شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال.

(المصدر: وطن – متابعات)

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