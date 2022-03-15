بيلا حديد تعترف لأوّل مرّة بهذا الأمر الذي فعلته وعمرها 14 عاماً ونادمة عليه اليوم (صور)

وطن – اعترفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد بأنها أجرت عملية تجميل للأنف في الرابعة عشرة من عمرها؛ لأنها شعرت بأنها “أخت جيجي القبيحة”، هي تأسف الآن لذلك.

وزعمت بيلا حديد (25 عامًا)، سابقًا أنها لم تخضع أبدًا لأي جراحة تجميلية. ولكنها اعترفت الآن بخضوعها لعملية تجميل الأنف في سن 14 عامًا.

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كما اعترفت بيلا بأنها ندمت الآن على خضوعها لهذه العملية، قائلة إنها تتمنى لو أنها “أبقت أنفها” كما كان .

ونفت بيلا الإشاعات التي تفيد بأنها خضعت لعملية شد أو حشو، قائلة إن المظهر المتغير لعينيها هو نتيجة “شريط لاصق للوجه”.

وكشفت العارضة أيضًا أنها عانت من مرض فقدان الشهية في الماضي ودخلت “مصحة” لمدة أسبوعين لتخضع لعلاج اكتئابها.

وتطرقت بيلا إلى “معاركها” مع الصحة العقلية والإصلاح النفسي في مقابلة صريحة مع مجلة “فوغ“.

واعترفت العارضة بأنها شعرت دائمًا بأنها “قبيحة” و “غير لطيفة” مقارنة بالأخت الكبرى جيجي، بينما كانت تفكر في معركتها مع فقدان الشهية وتبحث عن علاج للاكتئاب.

وشرحت: “كنت الأخت القبيحة. كنت امرأة سمراء. لم أكن جميلة مثل جيجي. هذا حقًا ما قاله الناس عني. ولسوء الحظ عندما يتم إخبارك بأشياء عدة مرات ، فإنك تصدقها فقط”.

قام جراح هارلي ستريت، الدكتور جوليان دي سيلفا، بتحليل صور بيلا من يومنا هذا وقبل 10 سنوات، باستخدام تقنية PhiFace لرسم الخرائط المحوسبة، والتي تحسب تناسق وتناسق ملامح الوجه مثل العينين والشفتين والأنف والذقن وشكل الوجه العام، و لاحظ أن الدرجات جاءت “مختلفة جذريًا”.

قال الدكتور دي سيلفا لـ MailOnline: “إجراء تغييرات مثل هذا أمر غير شائع للغاية دون نوع من التدخل الجراحي أو الجمالي”.

ما وجد من خلال التحليل هو أن أكبر التغييرات في الإحصائيات كانت دائمًا تتعلق بالأنف والشفاه.

هذه هي المجالات التي يمكن فيها إجراء تحسينات وتحسينات كبيرة من خلال الإجراءات الجراحية ، وعندما يتم إجراؤها بشكل جيد، يمكن لهذه الإجراءات تغيير الوجه بالكامل.

ومع ذلك، أصرت بيلا على أن عملية تجميل الأنف هي الإجراء الوحيد الذي قامت به.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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