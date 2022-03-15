“ابن سلمان” يعتقل الداعية عبدالعزيز الريس رغم فتواه بعدم جواز انتقاده حتى لو زنى على التلفاز مباشرة

وطن – أكد حساب “سماحة الشيخ” على موقع التدوين المصغر “تويتر” صحة الانباء التي تم تداولها سابقا حول اعتقال السلطات السعودية للداعية السلفي عبد العزيز الريس، على الرغم من تطبيله المستمر لولي العهد ابن سلمان، خاصة بعد فتواه المثيرة للجدل بعدم انتقاد ولي الأمر حتى لو زنا كل يوم نصف ساعة على الهواء مباشرة.

وقال حساب “سماحة الشيخ” في تدوينة له رصدتها “وطن”: “تأكد لنا أن عبدالعزيز الريس اعتقل بالفعل وليس مجرد منع عن الظهور “.

وأضاف متسائلا: “هل فائده التطبيل؟!”.

#عاجل :

تأكد لنا أن عبدالعزيز الريس اعتقل بالفعل وليس مجرد منع عن الظهور ..

هل فاده التطبيل؟! https://t.co/YlJ9jcK6RY pic.twitter.com/2DoVKZevI0 — سماحة الشيخ (@sheikh1932) March 15, 2022

فتوى “زنا الحاكم”

وكان الداعية السلفي السعودي البارز عبدالعزيز الريس قد أثار جدلا واسعا في أغسطس/آب 2018 في بحديثه عن “زنا الحاكم”. والواجب على الشعب في حال رآه على التلفاز يزني لمدة نصف ساعة بحسب قوله.

وقال عبد العزيز الريس، المعروف بكبير التيار “الجامي” أو “المدخلي” في السعودية. إنه لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة. وشرب الخمر على التلفزيون الرسمي، فإنه لا يصح الخروج عليه، أو انتقاده على العلن.

وفي درس له في أحد مساجد المدينة المنورة كما ذكر ناشطون، قال الريس إنه في حال أراد أحد نصح ولي الأمر. فلا يذكره بالاسم، فعلى سبيل المثال: “يقول اشتهر الزنا والزنا محرم. ثم تدعو لولي الأمر حتى تجتمع قلوب الناس عليه”.

وحذر الريس من أي نصيحة قد تدفع الناس للخروج على الحاكم.

وأكد الريس أنه “لو زنى ولي الأمر نصف ساعة على التلفاز، فلا يجوز لك التحريض عليه، ولا ذكر اسمه لا تصريحا ولا تعريضا”.

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من هو الشيخ عبدالعزيز الريس؟

يشار إلى أن عبد العزيز الريس هو أشهر سلفيي “الجامية” في السعودية، وسبق لأعضاء في هيئة كبار العلماء التحذير منه.

وسبق أن كشف حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة شؤون المعتقلين السياسيين في سجون السعودية عن مفاجأة عن الداعية السعودي عبدالعزيز الريس.

ووفق “معتقلي الرأي” فقد تأكد من منع عبدالعزيزالريس من الخطابة ومن جميع المناشط الدعوية على خلفية مقطع قديم يعود لعام 2017 انتشر حديثاً وكان ينتقد فيه هيئة الترفيه.

ونشر “معتقلي الرأي” الفيديو الذي بسببه تمّ منع “الريس” من الخطابة.

🔴 عاجل

تأكد لنا منع د. #عبدالعزيز_الريس من الخطابة ومن جميع المناشط الدعوية على خلفية مقطع قديم يعود لعام 2017 انتشر حديثاً وكان ينتقد فيه هيئة الترفيه! ⤵️https://t.co/2Dnmn6Si5p — معتقلي الرأي (@m3takl) November 29, 2019

وفي حوار تلفزيوني مع الإعلامي الكويتي محمد الملا، عبر برنامج “ديوان الملا” على فضائية “الجواهر” الكويتية أكّد على كلامه السابق بأنه “لو كان الحاكم يزني كل يوم بمومس في خيمة فعليك اتباعه، حتى لو كان يلوط أيضا”!.

وزعم الريس أن هذا كلام “علمي شرعي، لا ينازع فيه عالم سلفي”.

وقال إن “ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، وصالح الفوزان، ولا أي عالم سلفي، لا ينازعون في هذا الكلام البتة”.

وضرب الريس مثلا قاله الشيخ محمد بن عثيمين، بأنه “لو كنت في جهاد، وكان الحاكم يزني كل يوم بمومس في خيمة فعليك اتباعه، حتى لو كان يلوط أيضا”.

وعاد الريس لتصريحه السابق بعدم جواز الخروج على الحاكم حتى لو “زنى وشرب الخمر لمدة نصف ساعة على التلفاز”، و قال إنه أخطأ في طرح هذا المثال، رغم صحته، لأنه استغل من قبل “الأعداء للدين”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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