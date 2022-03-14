شراء تركي آل الشيخ نادي تشيلسي .. هذا ما كشفه وليد الفراج (شاهد)

وطن – عقب تداول الأنباء عن عزم المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ شراء نادي “تشيلسي” الإنجلزي، كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، الأحد، عدم صحة هذه الإشاعات.

وقال “الفراج” خلال تقديمه برنامجه “أكشن مع وليد”، المذاع على قناة “إم بي س أكشن”، أن كل ما تردد بشأن وجود رغبة سعودية لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، ليس صحيحا.

وأكد أن تركي آل الشيخ، ورئيس شركة “الوسائل” السعودية، محمد الخريجي، لم يفكرا بذلك أبدا.

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وأشار إلى أن الأخبار التي أفادت بأن تركي آل الشيخ، قام بتكليف محمد الخريجي رئيس شركة الوسائل، لتمثيله في عملية شراء نادي تشيلسي الإنجليزي، “كاذبة وغير صحيحة بالمرة”.

وأضاف: “المستشار تركي آل الشيخ أو محمد الخريجي لم يقوموا بأي خطوة في هذا الملف، ولا يوجد لهم دور نهائيا في أي مفاوضات حاليا مع نادي تشيلسي”.

وكان مصدر سعودي قد أفاد بأن رئيس هيئة الترفيه ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، يسعى حاليا لشراء نادي “تشيلسي” الإنجليزي المعروض للبيع، عبر رجل أعمال سيكون واجهة للصفقة. كي لا تكون مرتبطة بالحكومة السعودية.

ويشار إلى أنه قبل أيام عرض الملياردير الروسي مالك نادي “تشيلسي” الإنجليزي رومان أبراموفيتش النادي للبيع.

لكنه أكد أنه من غير المحتمل أبدا أن يبيعه لدولتين سماهما بالإسم وذكر السعودية.

ولفت إلى أنه يمكن أن يضاف لهما دول أخرى بسبب سجلاتها في مجال حقوق الإنسان.

وفرضت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات قاسية على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي الإنجليزي، حيث قررت تجميد جميع أصوله الآن بما فيها تشيلسي والتي ستمنع عملية بيع النادي.

(المصدر: وطن – تويتر)

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