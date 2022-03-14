الهدهدرياضة

شراء تركي آل الشيخ نادي تشيلسي .. هذا ما كشفه وليد الفراج (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
تركي آل الشيخ وشراء تشيلسي watanserb.com
انتشرت أنباء عن نية تركي آل الشيخ شراء تشيلسي

وطن – عقب تداول الأنباء عن عزم المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ شراء نادي “تشيلسي” الإنجلزي، كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، الأحد، عدم صحة هذه الإشاعات.

وقال “الفراج” خلال تقديمه برنامجه “أكشن مع وليد”، المذاع على قناة “إم بي س أكشن”، أن كل ما تردد بشأن وجود رغبة سعودية لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، ليس صحيحا.

وأكد أن تركي آل الشيخ، ورئيس شركة “الوسائل” السعودية، محمد الخريجي، لم يفكرا بذلك أبدا.

قد يهمك أيضاً: 

وأشار إلى أن الأخبار التي أفادت بأن تركي آل الشيخ، قام بتكليف محمد الخريجي رئيس شركة الوسائل، لتمثيله في عملية شراء نادي تشيلسي الإنجليزي، “كاذبة وغير صحيحة بالمرة”.

وأضاف: “المستشار تركي آل الشيخ أو محمد الخريجي لم يقوموا بأي خطوة في هذا الملف، ولا يوجد لهم دور نهائيا في أي مفاوضات حاليا مع نادي تشيلسي”.

وكان مصدر سعودي قد أفاد بأن رئيس هيئة الترفيه ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، يسعى حاليا لشراء نادي “تشيلسي” الإنجليزي المعروض للبيع، عبر رجل أعمال سيكون واجهة للصفقة. كي لا تكون مرتبطة بالحكومة السعودية.

ويشار إلى أنه قبل أيام عرض الملياردير الروسي مالك نادي “تشيلسي” الإنجليزي رومان أبراموفيتش النادي للبيع.

لكنه أكد أنه من غير المحتمل أبدا أن يبيعه لدولتين سماهما بالإسم وذكر السعودية.

ولفت إلى أنه يمكن أن يضاف لهما دول أخرى بسبب سجلاتها في مجال حقوق الإنسان.

وفرضت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات قاسية على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي الإنجليزي، حيث قررت تجميد جميع أصوله الآن بما فيها تشيلسي والتي ستمنع عملية بيع النادي.

(المصدر: وطن – تويتر) 

اقرأ أيضاً: 

الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى