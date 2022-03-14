رد صادم من محمد رمضان على مُتابعة طالبته بالتواضع! (شاهد)

وطن – أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً واسعاً بإجابته على إحدى متابعاته التي طالبته بالتواضع قليلاً وترك الغرور.

“انزل شوي من برجك العالي”

وكتبت المتابعة التي تدعى عبير: “أنزل شوية أنت من برجك العالي، والناس هتحبك أكتر وأكتر”.

ليرد رمضان قائلاً: “في كل برنامج بحكي بداياتي، وبقول في الأغاني من تحت الصفر.. بدأت وبأدي زكاتي الحمد لله”.

وتابع:”عايزاني أشحت يا عبير عشان ترتاحي؟”.

“ما تحكمش من زاوية وحدة”

وكتب رمضان في تغريدة أخرى: “ماتحكمش من زاوية واحدة علشان يمكن تظلم. بس الحمد لله ان ربنا بصير و سميع وعدل”.

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ماتحكمش من زاوية واحدة علشان يمكن تظلم. بس الحمد لله ان ربنا بصير و سميع و عدل 🙌🏽 — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) March 14, 2022

وتعرض محمد لانتقادات بعد نشره بوستر مسلسل “المشوار” والمقرر عرضه في دراما رمضان 2022.

حيث ظهر رمضان يحمل حقيبةً، ويبدو عليه التعب وضنك المعيشة.

محمد رمضان يرد على الساخرين

لكن الجمهور لاحظ أن الحقيبة ذات عجلات، فسخروا منه طالبين منه أن يجرها على الأرض.

وهو الأمر الذي استفز الممثل المصري، والذي رد على أحد الساخرين قائلا: ” يا حبيب الأسطى لما تتفرج هتعرف، إن الشطنة دي تتشال على الراس، هو أي استعجال وخلاص. مش يمكن الشنطة فيها كتاب دين”.

مسلسل “المشوار”

ويشارك رمضان في بطولة مسلسل المشوار، الفنانة دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، صبري فواز، صبري عبد المنعم، أحمد مجدي، سارة عبد الرحمن.

وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، ومن إنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

المصدر: (وطن – تويتر)

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