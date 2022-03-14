تلميذ يفقد حياته اختناقا بسبب كيكة في دمشق

وطن – توفي تلميذ اختناقاً في إحدى مدارس مدينة دمشق بعد تناوله بقطعة حلوى أول أمس الأحد.

محمد حمروني

وأفاد ناشطون أن التلميذ “محمد أيمن حمروني” 14 سنة، الذي يدرس الصف الثامن. في مدرسة حكمت الهاشم الإعدادية بمشروع دمر توفي جراء اختناقه بقطعة حلوى كان يتناولها دفعة واحدة.

ونقلت إذاعة “المدينة” عن أحد أقارب المتوفى، أن المدرّس رفض السماح للتلميذ بالخروج من الصف لشرب الماء. بعدما اختنق بقطعة “كيك” تناولها في نهاية حصة الرياضيات. وأن زميله دفعه للخروج من الصف، ولكنه سقط في باحة المدرسة.

وتم إسعاف الطفل إلى مشفى الباسل في مشروع دمر القريب من المدرسة. ولكنه توفي اختناقاً قبل وصوله للمشفى.

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قضاء وقدر

فيما أشار مدير تربية دمشق سليمان يونس إلى أن الحادثة التي وقعت بين الحصة الأولى والثانية كانت “قضاء وقدر”. وأن الكادر الإداري “تجاوب معها وأسعف الطالب مباشرة” بحسب قوله.

ونعت مدرسة “حكمت هاشم” على صفحتها في “فيسبوك”: “ببالغ الأسى وبعظيم الحزن. ننعي إليكم ابن مدرسة حكمت هاشم الطالب الخلوق والمحبوب محمد حمروني. ونطلب من الله العلي العزيز ان يحسبه طيرا من طيور الجنة. ويتغمده برحمته الواسعة وينزل آيات الصبر والسلوان على قلوب أهله وذويه ومدرسيه وزملائه”.

الاختناق بالطعام

ووفق الموسوعات الطبية، يؤدي الاختناق بالطعام إلى خسارة الآلاف لحياتهم سنوياً. ففي عام 2017 وحده لقي 5051 شخصا في الولايات المتحدة مصرعهم بسبب حوادث الاختناق. وتواجد من هم على دراية بالإسعافات الأولية للتعامل مع الاختناق أو الشردقة من شأنه أن ينقذ حياة الكثيرين.

وقد تتعرض حياة البعض للخطر، بسبب قطع طعام صغيرة أو أجسام غريبة تسد مجرى التنفس. وتمنع الهواء من الوصول إلى الجسم. ما قد يؤدي للاختناق ومن ثم الوفاة إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالة.

المصدر: (وطن – متابعات)

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