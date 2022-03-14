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تلميذ يفقد حياته اختناقا بسبب كيكة في دمشق

صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
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تلميذ يفقد حياته اختناقاً بسبب كيكة في دمشق watanserb.com
الطفل محمد حمروني

وطن – توفي تلميذ اختناقاً في إحدى مدارس مدينة دمشق بعد تناوله بقطعة حلوى أول أمس الأحد.

محمد حمروني

وأفاد ناشطون أن التلميذ “محمد أيمن حمروني” 14 سنة،  الذي يدرس الصف الثامن.  في مدرسة حكمت الهاشم الإعدادية بمشروع دمر توفي جراء اختناقه بقطعة حلوى كان يتناولها دفعة واحدة.

ونقلت إذاعة “المدينة” عن أحد أقارب المتوفى، أن المدرّس رفض السماح للتلميذ بالخروج من الصف لشرب الماء. بعدما اختنق بقطعة “كيك” تناولها في نهاية حصة الرياضيات. وأن زميله دفعه للخروج من الصف، ولكنه سقط في باحة المدرسة.

وتم إسعاف الطفل إلى مشفى الباسل في مشروع دمر القريب من المدرسة. ولكنه توفي اختناقاً قبل وصوله للمشفى.

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قضاء وقدر

فيما أشار مدير تربية دمشق سليمان يونس إلى أن الحادثة التي وقعت بين الحصة الأولى والثانية كانت “قضاء وقدر”. وأن الكادر الإداري “تجاوب معها وأسعف الطالب مباشرة” بحسب قوله.

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ونعت مدرسة “حكمت هاشم” على صفحتها في “فيسبوك”: “ببالغ الأسى وبعظيم الحزن. ننعي إليكم ابن مدرسة حكمت هاشم الطالب الخلوق والمحبوب محمد حمروني. ونطلب من الله العلي العزيز ان يحسبه طيرا من طيور الجنة. ويتغمده برحمته الواسعة وينزل آيات الصبر والسلوان على قلوب أهله وذويه ومدرسيه وزملائه”.

الاختناق بالطعام

ووفق الموسوعات الطبية، يؤدي الاختناق بالطعام إلى خسارة الآلاف لحياتهم سنوياً. ففي عام 2017 وحده لقي 5051 شخصا في الولايات المتحدة مصرعهم بسبب حوادث الاختناق. وتواجد من هم على دراية بالإسعافات الأولية للتعامل مع الاختناق أو الشردقة من شأنه أن ينقذ حياة الكثيرين.

وقد تتعرض حياة البعض للخطر، بسبب قطع طعام صغيرة أو أجسام غريبة تسد مجرى التنفس. وتمنع الهواء من الوصول إلى الجسم. ما قد يؤدي للاختناق ومن ثم الوفاة إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالة.

المصدر: (وطن – متابعات)

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صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة خالد الأحمد

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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