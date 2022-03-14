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الفنانة السورية أصالة نصري تسيء لفلسطين وشعبها.. ماذا قالت؟

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
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الفنانة السورية أصالة نصري تسيء لفلسطين وشعبها.. ماذا قالت watanserb.com
أصالة نصري

وطن – تسببت الفنانة السورية أصالة نصري بموجة غضب ضدها عقب تفضيلها لتغريدة مسيئة وساخرة من الفلسطينيين.

” رحت فيها يا بوتين”

وكان مغرد كويتي يدعى قاسم عبدالقادر قد نشر تغريدة عبر حسابه، يسخر فيها من تأييد بعض الفلسطينيين للغزو الروسي لأوكرنيا. مرفقا بها مقطع لفنان فلسطيني مغمور يغني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأرفق عبدالقادر تعليقاً: “رحت فيها يا بوتين ما دام الفلسطينيين واقفين معاك”.

وأضاف: “ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا ضيعها”، قبل أن يقوم بحذف التغريدة.

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أصالة مُعجبة بالتغريدة

وتمكن الناشطون عبر “تويتر” من عمل “سكرين شوت” للتغريدة. ليتضح ان الفنانة السورية “أصالة نصري” قد أعجبت بالتغريدة، في إشارة منها لتأييدها لما قاله المغرد الكويتي.

وعقب انتشار الخبر وتداوله، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: ” #اصاله_تسيء_لفلسطين”. عبروا فيه عن غضبهم من موقف “أصالة”. مؤكدين على هذا الموقف لن يغير موقفهم بالدفاع عن قضية فلسطين وشعبها.

أصالة تعتذر

وعقب تداول الوسم، خرجت أصالة معتذرة عما حدث، زاعمة انها ضغطت على زر الإعجاب بتسرع ودون قصد منها.

 

وقالت في تغريدة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” مرّات بعمل لايك سريع من غير ما أعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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