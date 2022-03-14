الفنانة السورية أصالة نصري تسيء لفلسطين وشعبها.. ماذا قالت؟

وطن – تسببت الفنانة السورية أصالة نصري بموجة غضب ضدها عقب تفضيلها لتغريدة مسيئة وساخرة من الفلسطينيين.

” رحت فيها يا بوتين”

وكان مغرد كويتي يدعى قاسم عبدالقادر قد نشر تغريدة عبر حسابه، يسخر فيها من تأييد بعض الفلسطينيين للغزو الروسي لأوكرنيا. مرفقا بها مقطع لفنان فلسطيني مغمور يغني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأرفق عبدالقادر تعليقاً: “رحت فيها يا بوتين ما دام الفلسطينيين واقفين معاك”.

وأضاف: “ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا ضيعها”، قبل أن يقوم بحذف التغريدة.

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أصالة مُعجبة بالتغريدة

وتمكن الناشطون عبر “تويتر” من عمل “سكرين شوت” للتغريدة. ليتضح ان الفنانة السورية “أصالة نصري” قد أعجبت بالتغريدة، في إشارة منها لتأييدها لما قاله المغرد الكويتي.

وعقب انتشار الخبر وتداوله، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: ” #اصاله_تسيء_لفلسطين”. عبروا فيه عن غضبهم من موقف “أصالة”. مؤكدين على هذا الموقف لن يغير موقفهم بالدفاع عن قضية فلسطين وشعبها.

أصالة تعتذر

وعقب تداول الوسم، خرجت أصالة معتذرة عما حدث، زاعمة انها ضغطت على زر الإعجاب بتسرع ودون قصد منها.

مرّات بعمل لايك سريع من غير ماأعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه 🙏🏼 — Assala (@AssalaOfficial) March 13, 2022

وقالت في تغريدة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” مرّات بعمل لايك سريع من غير ما أعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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