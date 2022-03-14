أمينة خليل وصديقتها تتحدثان عن أداء زوجها الجنسي.. وأحمد فلوكس يطالب بقرار حاسم! (فيديو)

وطن – أعاد الفنان المصري أحمد فلوكس، نشر مشهد قديم لمواطنته الفنانة أمينة خليل، من مسلسل “نمرة تنين”. وصفه بالخادش للحياء.

أداء زوج نور في العلاقة الجنسية!

وظهرت أمينة في المسلسل في حلقة “آخر الليل”، بشخصية “نور” وهو تجلس برفقة صديقاتها في غرفة بأحد الفنادق.

وتتحدث الصديقتان عن زوج “نور” وأدائه في العلاقة الجنسية، بألفاظ سوقية وخادشة.

وعلى الرغم من أن المشهد قديم، إلا أن فلوكس رآها فرصة ليوجه رسالة إلى نقابة التمثيل.

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فلوكس: “ان لم تستح فافعل ماشئت”

وكتب فلوكس عبر حسابه على “انستجرام “: “إن لم تستحي فافعل و قل ما شئت .. وان اختفي الحياء زاد البلاء بلاء … شتتنا معاني الكلام فا تاهت معاني كلام الاديان. فبارت الاخلاق وانتهت المبادئ و سادت المحرمات. واصبحت المحارم المحرمه هي الفعل و القول و الظاهر فانتهي الشرف و سلب العرض”.

وتابع: ” ان استمر الحال لن يكون هناك ارض …. احذروا احذروا احذروا”.

وتساءل الممثل المصري عن دور الرقابة، مردفاً: “احب اعرف اين الرقابة و اين المسولين عن المحتوى؟ وأين المجلس الوطني للإعلام ؟ ولا هما كمان بيعلقوا زي ما اتقال في المشهد اللي سمحوا بيه”.

قرارات حاسمة

وزاد فلوكس: “لا حول ولا قوه الا بالله … اتمني ان يتم اتخاذ قرارات حاسمه اتجاه المنتج و المؤلف و المخرج. من قبل النقيب مسعد فوده نقيب السينمائيين اولاً. ويكون قرارات رادعة وأيضا نقيب الفنانين النقيب الدكتور اشرف ذكي”.

وطالب فلوكس بمحاسبة المسؤول عن الموافقة على المشهد من قبل الرقابة. مضيفا: “يجب أن يعاقب عقاب شديد. ليكون عبره لمن تسول نفسه ان يوافق علي مثل هذه المهزلة الأخلاقية والدينية والمجتمعية”.

كما طالب أن يتحدوا جميعا مع مجلس الشعب و السلطة التنفيذية لوضع حد لكل ما يحدث على حد تعبيره.

“نحن نبني كباريه وليس أمة”

مستطردا: “إن اردت بناء امه فعليك اولا بالأخلاق. و بهذا الشكل نحن نبني كباريه مش امه قويه …. اللهم ما بلغت اللهم فاشهد”.

وخشيةً من الهجوم عليه، أوضح فلوكس: ” علشان محدش يقول متأسلم والكلام العبيط بتاع كتايب التشويه. انا بتكلم علي الاديان كلها و الكتب السماوية كلها بترفض وتنهي عن ده. علشان عارف انكم جهله و خرفان”.

وختم فلوكس رسالته بتعديل أضافه لاحقاً، كتب فيه: ” أنا لا اهاجم اطلاقا زمايلي الممثلين نهائي. لان دي مش مسؤوليتهم. ثانيا انا من عشاق أمينة خليل”.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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