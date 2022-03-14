أغلى 5 كلاب في العالم .. تعرف عليها

وطن – تعد الكلاب أفضل صديق للإنسان وبإمكانك الاختيار من بين الكثير منها. وتأتي العديد من الكلاب من مناطق لا يتوقعها المرء.

وفي هذا السياق، استعرض موقع “richouses” أغلى خمسة سلالات كلاب في العالم.

سلالة” أزاواخ” 9500 دولار

تعتبر سلالة” أزاواخ” واحدة من من أغلى سلالات الكلاب. وتستخدم بشكل أساسي لغرض الصيد في الشرق الأوسط وجنوب الهند.

إن غرب أفريقيا هو موطن هذه السلالة من الكلاب وهي غير معروفة بعد في الولايات المتحدة. ولكن شعبيتها في ازدياد. ونادرًا ما يكون لمثل هذه الكلاب مشاكل وراثية.

ومن خلال نظام غذائي يحتوي على طعام جيد فضلا عن التمارين اليومية. يمكن لهذا النوع من الكلاب أن يعيش بين 12 و 15 عامًا. يبلغ سعرها حوالي 9500 دولار.

سلالة “درواس التبت” 10 آلاف دولار

هذه السلالة من الكلاب تستخدم في الغالب لغرض الحراسة لحماية الأغنام من الحيوانات المفترسة.

يصل وزن هذه الكلاب إلى أكثر من 150 رطلاً ويمكنها حقًا مواجهة الحيوانات الخطرة مثل الفهود والدببة.

ولكن عادة ما تكون عرضة لبعض الأمراض مثل خلل التنسج في الورك وتشوهات العين ويبلغ سعرها 10 آلاف دولار.

سلالة ” تشاو تشاو” 11 ألف دولار

تعتبر سلالة “تشاو تشاو”، الموجودة بشمال الصين من أقدم وأندر السلالات في العالم وتحتاج لعناية خاصة ولأطعمة غالية كما أن تكاليف علاجها باهظة الثمن كذلك.

يتراوح متوسط ​​عمر هذه السلالة ما بين 8-12 سنة ولكن يمكن أن يتجاوز ذلك بكثير إذا ما تم الاعتناء بها جيدًا. ويبلغ سعر تشاو تشاو 11 ألف دولار.

سلالة “لوشن” 12 ألف دولار

تعرف سلالة “Löwchen” باسم “كلب الأسد الصغير” نظرًا لمظهره. ويعتبر من السلالات الشهيرة منذ فترة ويتميز بنشاطه ومرحه، مما يجعل مثل هذه الكلاب مثالية للعائلة.

في الواقع، تحتاج مثل هذه الكلاب، التي نشأت في فرنسا، لعناية مستمرة للاهتمام من البشر وتتميز بأن تكاليف علاجها غير باهظة، كما تستطيع أن تعيش لمدة تتراوح ما بين 13-15 سنة ويبلغ سعرها 12 ألف دولار.

سلالة ” ساموييد” 14 ألف دولار

تعتبر سلالة ” ساموييد” من أغلى سلالات الكلاب فى العالم، وموطنها هو سيبيريا، ويتصف هذا النوع من الكلاب بذكائه وبلطفه وبحبه لمالكه. إلا أنه يجب ان تكون هذه الكلاب مقيدة، لأنها غالبًا ما تفر.

إلا أن تكاليف علاجها باهظة الثمن إذ تصاب أحيانا بأمراض المناعة الذاتية واضطرابات القلب والتي يمكن أن تكلف حوالي 5000 دولار. ويبلغ سعر الكلب حوالي 14 ألف دولار.

إن الكلاب في هذه القائمة فريدة من نوعها وهذا ما يرفع أسعارها أكثر من غيرها. لذا، ينصح بالتبني أولاً وقبل كل شيء لأن هناك العديد من الكلاب التي تحتاج إلى الإنقاذ، ولكن إذا كنت تريد كلبََا باهظََا مثل المذكورة أعلاها فكن مستعدا لتحمل تكاليفها.

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