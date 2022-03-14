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أغلى 5 كلاب في العالم .. تعرف عليها

تعتبر سلالة" أزاواخ" واحدة من من أغلى سلالات الكلاب. وتستخدم بشكل أساسي لغرض الصيد في الشرق الأوسط وجنوب الهند.

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
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أغلى سلالات الكلاب في العالم watanserb.com
أغلى سلالات الكلاب في العالم

وطن – تعد الكلاب أفضل صديق للإنسان وبإمكانك الاختيار من بين الكثير منها. وتأتي العديد من الكلاب من مناطق لا يتوقعها المرء.

وفي هذا السياق، استعرض موقع “richouses” أغلى خمسة سلالات كلاب في العالم.

سلالة” أزاواخ” 9500 دولار

تعتبر سلالة” أزاواخ” واحدة من من أغلى سلالات الكلاب. وتستخدم بشكل أساسي لغرض الصيد في الشرق الأوسط وجنوب الهند.

إن غرب أفريقيا هو موطن هذه السلالة من الكلاب وهي غير معروفة بعد في الولايات المتحدة. ولكن شعبيتها في ازدياد. ونادرًا ما يكون لمثل هذه الكلاب مشاكل وراثية.

ومن خلال نظام غذائي يحتوي على طعام جيد فضلا عن التمارين اليومية. يمكن لهذا النوع من الكلاب أن يعيش بين 12 و 15 عامًا. يبلغ سعرها حوالي 9500 دولار.

سلالة “درواس التبت” 10 آلاف دولار

هذه السلالة من الكلاب تستخدم في الغالب لغرض الحراسة لحماية الأغنام من الحيوانات المفترسة.

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يصل وزن هذه الكلاب إلى أكثر من 150 رطلاً ويمكنها حقًا مواجهة الحيوانات الخطرة مثل الفهود والدببة.

ولكن عادة ما تكون عرضة لبعض الأمراض مثل خلل التنسج في الورك وتشوهات العين ويبلغ سعرها 10 آلاف دولار.
سلالة ” تشاو تشاو” 11 ألف دولار

تعتبر سلالة “تشاو تشاو”، الموجودة بشمال الصين من أقدم وأندر السلالات في العالم وتحتاج لعناية خاصة ولأطعمة غالية كما أن تكاليف علاجها باهظة الثمن كذلك.

يتراوح متوسط ​​عمر هذه السلالة ما بين 8-12 سنة ولكن يمكن أن يتجاوز ذلك بكثير إذا ما تم الاعتناء بها جيدًا. ويبلغ سعر تشاو تشاو 11 ألف دولار.

سلالة “لوشن” 12 ألف دولار

تعرف سلالة “Löwchen” باسم “كلب الأسد الصغير” نظرًا لمظهره. ويعتبر من السلالات الشهيرة منذ فترة ويتميز بنشاطه ومرحه، مما يجعل مثل هذه الكلاب مثالية للعائلة.

في الواقع، تحتاج مثل هذه الكلاب، التي نشأت في فرنسا، لعناية مستمرة للاهتمام من البشر وتتميز بأن تكاليف علاجها غير باهظة، كما تستطيع أن تعيش لمدة تتراوح ما بين 13-15 سنة ويبلغ سعرها 12 ألف دولار.

سلالة ” ساموييد” 14 ألف دولار

تعتبر سلالة ” ساموييد” من أغلى سلالات الكلاب فى العالم، وموطنها هو سيبيريا، ويتصف هذا النوع من الكلاب بذكائه وبلطفه وبحبه لمالكه. إلا أنه يجب ان تكون هذه الكلاب مقيدة، لأنها غالبًا ما تفر.

إلا أن تكاليف علاجها باهظة الثمن إذ تصاب أحيانا بأمراض المناعة الذاتية واضطرابات القلب والتي يمكن أن تكلف حوالي 5000 دولار. ويبلغ سعر الكلب حوالي 14 ألف دولار.

إن الكلاب في هذه القائمة فريدة من نوعها وهذا ما يرفع أسعارها أكثر من غيرها. لذا، ينصح بالتبني أولاً وقبل كل شيء لأن هناك العديد من الكلاب التي تحتاج إلى الإنقاذ، ولكن إذا كنت تريد كلبََا باهظََا مثل المذكورة أعلاها فكن مستعدا لتحمل تكاليفها.

(المصدر: richouses)

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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
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صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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