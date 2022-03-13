عنصريون يعتدون على شاب عربي في فرنسا watanserb.com
عنصريون يعتدون على شاب عربي في فرنسا
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نعتوه بـ”العربي القذر”.. عنصريون فرنسيون يعتدون على شاب عربي أمام أنظار رجال الشرطة (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء متظاهرين فرنسيين عنصريين على شاب عربي في وجود الشرطة دون ان تحرك ساكنا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد انهالت مجموعة من الشبان الفرنسيين في مدينة كورسيكا الفرنسية بالضرب على شاب عربي وسط هتاف “العربي القذر”.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر مجموعة من أفراد الشرطة المتواجدين في مكان جريمة الاعتداء. دون أن يحاولوا منع الاعتداء عن الشاب العربي.

وتشهد مدينة كورسيكا اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والشرطة مع تصاعد الغضب المحلي بعد الاعتداء في السجن على شخصية قومية.

ويمضي إيفان كولونا حكما بالسجن مدى الحياة لإدانته في قضية اغتيال كلود إيرينياك المسؤول الإقليمي في كورسيكا عام 1998. وهو حاليا في غيبوبة بعد تعرضه للضرب في 2 آذار/مارس على يد سجين آخر يمضي عقوبة لارتكابه جرائم إرهابية.

حوادث سابقة

وأثار هذا الحادث غضبا في الجزيرة حيث ما زال البعض يرى كولونا الذي اعتقل في 2003 بعد مطاردة استمرت خمس سنوات. وعثر عليه يعيش كراعي أغنام في جبال كورسيكا، بطلا في الكفاح من أجل الاستقلال.

كما تظاهر المئات في مدن أجاكسيو وكالفي وباستيا في كورسيكا. وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع القوات الأمنية.

في أجاكسيو، اقتحم متظاهرون مبنى القضاء الرئيسي وأضرموا النار في ملفات، ثم ذهبوا لنهب أحد المصارف.

بينما قالت السلطات المحلية إن 14 شخصا أصيبوا في أجاكسيو وحدها. من بينهم صحافي في محطة “تي إف 1” التلفزيونية الفرنسية أصيب في ساقه.

وفي كالفي (شمال) وبعد بداية هادئة للتظاهرة، “ألقى حوالي أربعين متظاهرا ملثمين. زجاجات حارقة على مبنى المحافظة وحطموا النوافذ بالحجارة”، كما ذكرت المحافظة في بيان.

وفي هذه الأجواء دعت السلطات إلى “التهدئة والحوار من أجل تفادي وقوع ضحايا جدد”.

 

(المصدر: وطن + متابعات)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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