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رئيس أركان الدفاع الاسباني السابق فرناندو اليخاندري
الهدهد

رئيس أركان الدفاع الاسباني السابق: المغرب يمثل تهديدًا “مباشرًا” لإسبانيا والنزاع المسلح بيننا حتمي

كتب سالم حنفي
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وطن – يعتقد رئيس أركان الدفاع الإسباني السابق (JEMAD) فرناندو اليخاندري أن المغرب يمثل تهديدًا “مباشرًا” لإسبانيا سينتهي به الأمر إلى الظهور، أولاً من خلال عناصر هجينة في شكل “انتفاضة” تتحول تدريجياً إلى نزاع مسلح أكثر تقليدية.

هكذا كشفها الرئيس السابق للقيادة العسكرية بين عامي 2017 و 2020 -مع حكومتي ماريانو دي راخوي وبيدرو سانشيز- في كتاب يشرح فيه رؤيته للدفاع عن إسبانيا. ووضع واحتياجات القوات المسلحة.

وسلط “اليخاندري” في كتابه الضوء على دور المغرب واستثماراته المتزايدة في السلاح. ويعتقد أن هذا التهديد سيتجسد “عندما يحين الوقت”. سيكون ذلك في المقام الأول من خلال عناصر هجينة مثل الهجمات على الحدود التي شهدتها مدينتا سبتة ومليلية المستقلتان بالفعل ولاحقًا كنزاع مسلح أكثر تقليدية”.

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وعلى الرغم من أنه لا يعتقد أن هذا سيحدث على المدى القصير. إلا أنه يعتبر ذلك تهديدًا “خطيرًا” يجب ألا يسمح بـ “دقيقة من الاسترخاء” أو يؤخر إعداد الاستجابة.

خلافات سياسية

واستعرض علاقته مع الطبقة السياسية، من افتقاره إلى “الكيمياء”. مع رئيسي الوزراء إلى العلاقة الجيدة مع ماريا دولوريس دي كوسبيدال كوزيرة للدفاع. والخلافات المستمرة التي ستأتي لاحقًا مع خليفته، مارغريتا روبلز، والتي أدت إلى إقالته لتصبح ” الفرصة الضائعة”، كما يسمي نفسه.

وقال إنه يجب أن تكون مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن سيادة واستقلال إسبانيا. وسلامة أراضيها والنظام الدستوري، وكل ذلك على أساس الوطنية والقيم. وهو أمر يعتقد أنه في خطر أن يتم “تسييله” في تحول القوات المسلحة.

وتساءل الجنرال “أليخاندري” عن المهام التي يفترضها الجيش والتي تعتبر أكثر نموذجية لخدمات الحماية المدنية. بعد إجراءات مثل عملية بالميس أو بركان لا بالما أو التعاون في مواجهة عاصفة فيلومينا، ويدعو إلى تجنب زيادة في مهام أو مقصورة على فئة معينة. “حتى لا تكون مهنة الجيش غير واضحة وتقترب من الشرطة أو مهنة الطوارئ”.

وتساءل أيضًا عن وجود وحدة الطوارئ العسكرية (UME) “حدث غير ضروري” للعديد من الجنود عندما تم إنشاؤها في عام 2005. ويحذر من خطر الثناء الذي يتلقاه، مما يدفع أعضاءها إلى الاعتقاد إنهم جزء من “النخبة” ويشعرون ببعض “الانفصال” عن بقية القوات المسلحة.

 

(المصدر: europapress)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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