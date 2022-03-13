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السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان
الهدهد

توجيهات هامة من السلطان هيثم بن طارق عقب لقائه شيوخ محافظات مسقط وجنوب الباطنة ومسندم

كتب سالم حنفي
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وطن – أصدر السلطان هيثم بن طارق عددا من التوجيهات الهامة عقب لقائه اليوم، الأحد، بعدد من شيوخ محافظات مسقط وجنوب الباطنة ومسندم بقصر العلم.

ووفقا لما أوردته وكالة الانباء العمانية، فقد وجه السلطان هيثم بن طارق بتخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية. بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال. وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في مجال جذب الاستثمار وتخفيف العبء عن القطاع الخاص.

كما وجه بدعم الشركات الملتزمة بنسب التعمين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على ضرورة قيام القطاع الخاص بالاستفادة من هذا التخفيض. لرفع وتيرة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل.

بينما أصدر السلطان هيثم بن طارق أيضا توجيهاته بإضافة (25) سلعة غذائية أخرى. إلى قائمة السلع الغذائية المعفية من ضريبة القيمة المضافة. ليكون إجمالي السلع المعفية من الضريبة بنسبة 100% 513 سلعة.

يشار إلى أن اللقاء تم بحضور كل من السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب و السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني. والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص. والسيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط، والسيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم.

(المصدر: وطن + متابعات)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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