المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إرسال النظام السوري للميليشيات المجرمة إلى أوكرانيا

وطن – أدانت المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان استمرار إساءة النظام السوري ورأسه بشار الأسد إلى كرامة الشعب السوري، حيث يرسل النظام السوري يوميا الآلاف من عناصر الميليشيات إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية.

وقالت المنظمة في بيان تلقت “وطن” نسخة منه أن هذه الميليشيات لم تكن ولن تكون إلا عدوا للشعب السوري. وأن هذه الميليشيات لم تكن يوما من الأيام تمثل الشعب السوري، بل كانت هذه الميليشيات عدوا للإنسانية تقتل السوريين وتدمر مدنهم وبيوتهم وتسببت بتهجيرهم.

كما أعربت المنظمة التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها عن تخوفها من ارتكاب هذه الميليشيات للجرائم ضد الإنسانية والمجازر بحق المدنيين في أوكرانيا. لأن هذه الميليشيات لا تعرف إلا لغة المجازر والجرائم ضد الإنسانية، لافتة إلى أن النظام السوري سيحقق هدفين من إرسال هذه الميليشيات. أولها رد الجميل لروسيا بسبب مساعدتها للنظام السوري في حربة ضد الشعب السوري. والهدف الثاني هو الإساءة للسوريين في دول اللجوء وخصوصا في أوروبا وزيادة مشاعر الكراهية ضدهم في المجتمعات المضيفة.

مسميات حقيقية

وأمل موقعو البيان من وسائل الإعلام العربية والدولية المهتمة بتغطية العدوان الروسي على أوكرانيا. أن تصف هذه الميليشيات بالوصف الحقيقي لها كميليشيات مجرمة تابعة لنظام الأسد والابتعاد عن التسميات والتوصيفات التي تسيء للشعب السوري. مؤكدين تضامن المنظمة وتضامن الشعب السوري والشعوب العربية مع المأساة الإنسانية. التي يعاني منها الشعب الأوكراني بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.

وكانت ميليشيات تابعة لنظام الأسد قد شرعت بتجنيد آلاف المرتزقة. ممن كانوا يقاتلون في صفوف النظام سابقًا. تمهيدًا لإرسالهم للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.

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كما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن وسطاء بدأوا ينشطون في دمشق وريفها لتوقيع عقود مع مرتزقة سوريين لزجهم في المحرقة الأوكرانية. إلى جانب جيش الاحتلال الروسي.

وأضافت المصادر بحسب ما نقل موقع ” الدرر الشامية” أن ما لا يقل عن 23 ألفًا من الشبان الذين قاتلوا سابقًا إلى جانب النظام. سيتم نقلهم على دفعات إلى القواعد الروسية في أوكرانيا، لمساعدة القوات الروسية في القتال هناك.

شروط التطوع

كما تداولت مواقع وصفحات موالية للنظام خلال الأيام الماضية ما قالت إنها شروط للتطوع إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. ومنها الذهاب إلى شعبة التجنيد التي يتبع لها المتطوع وستتكفل الجهة المنظمة بإصدار جواز سفر لمن لا يحمل جواز سفر سوري.

وبحسب ما جاء في الإعلان ستقوم الحكومة الروسية بتقديم مبلغ 1500 يورو شهرياً. كبدل تطوع وتتكفل بكافة المصاريف من طعام ولباس وطبابة. ووفق المصدر ذاته تتعهد الحكومة الروسية بعلاج أي جريح مهما بلغت التكلفة وتقديم تعويض مادي كبير لمن يصاب أثناء تأدية واجب التطوع.

وتعتبر “المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان” (HRD) منظمة حقوقية إقليمية تعنى بحقوق الإنسان في الوطن العربي وأوروبا، منذ تأسيسها 2015. وتهتم برصد وتوثيق الانتهاكات، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الدول العربية وأوروبا. وتضم عدداً من الخبرات الحقوقية العربية والباحثين في مجال حقوق الإنسان في الوطن العربي.

(المصدر: وطن + متابعات)