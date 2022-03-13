أمريكية تطعن شاباً أثناء علاقة حميمية انتقاماً لمقتل قاسم سليماني!

وطن – ألقت الشرطة الأمريكية القبض على فتاة طعنت شاباً بعدما أقامت معه علاقة حميمية. انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

شروع في القتل والضرب

وقالت الشرطة بحسب ما ترجمت “وطن” عن صحيفة “ذا ويك إن”، إن امرأة أمريكية من أصول إيرانية. طعنت صديقها التي تعرفت به عبر الانترنت انتقاما لمقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة.

وأفادت قناة KLAS-TV أن نيكا نيكوبين ، 21 عامًا ، اتُهمت بالشروع في القتل والضرب بسلاح مميت والسطو.

وكتبت شرطة هندرسون في تقرير أن نيكوبين والرجل التقيا عبر الإنترنت على موقع مواعدة. ثم اتفق الثنائي على الاجتماع في فندق Sunset Station في لاس فيغاس في 5 مارس ، واستئجار غرفة معًا.

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طعن في الرقبة

وقالت الشرطة إنه أثناء وجودهما في الغرفة ، بدأ الثنائي في ممارسة الجنس عندما وضعت نيكوبين عصبة على عين ضحيتها. ثم أطفأت الأنوار.

وبعد عدة دقائق شعر الرجل بألم في جانب رقبته ، حسبما أفادت KLAS.

وتبين أن نيكوبين طعنت الرجل في رقبته للانتقام من القوات الأمريكية لقتل قاسم سليماني في عام 2020 ، حسبما كتبت الشرطة في تقرير.

هرب الثنائي

وبحسب تقرير الشرطة ، فقد دفع الرجل نيكوبين بعيدًا عنه بعدما طعنته وتمكن من الهرب خارج الغرفة للاتصال بالطوارئ.

وفي هذه اللحظات هربت نيكوبين أيضا من الغرفة ، وأخبرت موظفة في الفندق أنها طعنت رجلا للتو.

وعند التحقيق معها، قالت نيكوبين إنها تريد الانتقام. خاصة بعدما استمعت إلى أغنية تسمى Grave Digger ، مما منحها الدافع للقيام بالانتقام.

لحظة اغتيال سليماني

وقبل عام، أظهر فيديو مصور يُنشر لأول مرة، لحظة قصف سليماني، قرب مطار بغداد، وذلك في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.

فيديو ينشر لأول مرة يظهر لحظة قصف سيارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني قرب مطار #بغداد قبل عام. pic.twitter.com/BvVsvh4YoK — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 2, 2021

وظهر في المقطع الذي نشرته وسائل إعلام عربية لحظة استهداف سيارة قاسم سليماني الذي كان برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، بغارة جوية بعد أن حطت طائرته في مطار بغداد قادمة من سوريا ولبنان.

المصدر: (ذا ويك إن – ترجمة وتحرير وطن)

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