معلمة سويدية تعتدي على طالبة محجبة .. أين الحرية المزعومة في السويد! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معلمة لغة سويدية وهي تمارس عنصريتها تجاه إحدى الطالبات المحجبات، ما اثار تساؤلات على المنصات عن الحرية المزعومة في السويد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت معلمة اللغة السويدية بصورة عصبية في أحد صفوف تعليم السويدية للأجانب في مقاطعة “مالمو” وهي تصرخ بوجه إحدى الطالبات وتضرب المقعد بيدها وتسأل: “منذ متى وأنت في السويد؟. ما اسم هذا الشيء بالسويدية؟”.



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كما أظهر الفيديو، طلب طالبة أخرى مغادرة الصف لأنها خائفة، لتصرخ عليها المعلمة قائلة: “ابقي في الصف”. بينما قامت بإغلاق الباب.

الحرية في #السويد.. ترهيب معلمة لغة سويدية لطالبة مسلمة محجبة تضرب المقعد بيدها وتسأل منذ متى وأنت في السويد؟ ما اسم هذا الشيء بالسويدية؟ طالبة أخرى طلبت مغادرة الصف لأنها خائفة، لتصرخ عليها المعلمة قائلة: ابق في الفصل#عنصرية_الغرب

pic.twitter.com/nK4qPD0qkt — maya rahhal (@Memyrahhal77) March 11, 2022

ووفقا لما نشره موقع “الكومبوس” حول الواقعة التي حدثت يوم الجمعة الماضية، فقد صرح مدير المدرسة في مالمو أندرياس إريكسون إنه شعر بالفزع والصدمة مثل أي شخص آخر مما شاهده. مضيفا: “هذا شيء لسنا معتادين عليه”.

وقال المدير أيضا إنه تحدث مع المعلمة ومع الطلاب الذين كانوا في الفصل، الذين قالوا إن المعلمة فقدت أعصابها فجأة.

من جانبها، وعدت المدرسة بإجراء اجتماع مع الطلاب بمساعدة المترجم الفوري للتحدث عما حدث في الفصل.

ولفت الموقع إلى أنه في الوقت الحالي، تم استبدال المعلمة، التي طلبت إجازة مرضية.

وفي رده على احد المتابعين الذي طلب منه التعليق على الواقعة، قال الحساب الرسمي لـ “السويد” بالعربية على موقع تويتر:”مرحبًا بك هذه الواقعة قيد التحقيق. وفقًا لمدير المدرسة، فإن مدرسًا بديلاً يتولى حاليًا مسؤولية التدريس للصف، كما أنه يوجد دعم نفسي مقدم للطلبة”.

وأضاف: “لا نستطيع الإدلاء بمعلومات إضافية عن الواقعة. يحظر القانون السويدي أي تمييز، أو انتهاك للطلبة في السويد”.

مرحبًا بك

هذه الواقعة قيد التحقيق. وفقًا لمدير المدرسة، فإن مدرسًا بديلاً يتولى حاليًا مسؤولية التدريس للصف، كما أنه يوجد دعم نفسي مقدم للطلبة. لا نستطيع الإدلاء بمعلومات إضافية عن الواقعة. يحظر القانون السويدي أي تمييز، أو انتهاك للطلبة في #السويد — السويد (@Sweden_AR) March 11, 2022

(المصدر: وطن – متابعات)

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