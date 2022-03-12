معلمة سويدية تعتدي على طالبة محجبة watanserb.com
معلمة سويدية تعتدي على طالبة محجبة
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معلمة سويدية تعتدي على طالبة محجبة .. أين الحرية المزعومة في السويد! (فيديو)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معلمة لغة سويدية وهي تمارس عنصريتها تجاه إحدى الطالبات المحجبات، ما اثار تساؤلات على المنصات عن الحرية المزعومة في السويد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت معلمة اللغة السويدية بصورة عصبية في أحد صفوف تعليم السويدية للأجانب في مقاطعة “مالمو” وهي تصرخ بوجه إحدى الطالبات وتضرب المقعد بيدها وتسأل: “منذ متى وأنت في السويد؟. ما اسم هذا الشيء بالسويدية؟”.


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كما أظهر الفيديو، طلب طالبة أخرى مغادرة الصف لأنها خائفة، لتصرخ عليها المعلمة قائلة: “ابقي في الصف”. بينما قامت بإغلاق الباب.

ووفقا لما نشره موقع “الكومبوس” حول الواقعة التي حدثت يوم الجمعة الماضية، فقد صرح مدير المدرسة في مالمو أندرياس إريكسون إنه شعر بالفزع والصدمة مثل أي شخص آخر مما شاهده. مضيفا: “هذا شيء لسنا معتادين عليه”.

وقال المدير أيضا إنه تحدث مع المعلمة ومع الطلاب الذين كانوا في الفصل، الذين قالوا إن المعلمة فقدت أعصابها فجأة.

من جانبها، وعدت المدرسة بإجراء اجتماع مع الطلاب بمساعدة المترجم الفوري للتحدث عما حدث في الفصل.

ولفت الموقع إلى أنه في الوقت الحالي، تم استبدال المعلمة، التي طلبت إجازة مرضية.

وفي رده على احد المتابعين الذي طلب منه التعليق على الواقعة، قال الحساب الرسمي لـ “السويد” بالعربية على موقع تويتر:”مرحبًا بك هذه الواقعة قيد التحقيق. وفقًا لمدير المدرسة، فإن مدرسًا بديلاً يتولى حاليًا مسؤولية التدريس للصف، كما أنه يوجد دعم نفسي مقدم للطلبة”.

وأضاف: “لا نستطيع الإدلاء بمعلومات إضافية عن الواقعة. يحظر القانون السويدي أي تمييز، أو انتهاك للطلبة في السويد”.

(المصدر: وطن – متابعات) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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