جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد الشاق على قادش (فيديو)

وطن – يُواصل فريق أتلتيكو مدريد سكة انتصاراته وتقليص الفارق مع المتصدر ريال مدريد ووصيفه إشبيلية في ترتيب الدوري الإسباني، بعد الفوز الثمين والصعب على نظيره قادش بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال28 من الدوري الممتاز.

أتلتيكو مدريد والفوز على قادش

وافتتح فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة على صافرة بدء أحداث المباراة عن طريق النجم البرتغالي جواو فيليكس.

وأدرك فريق قادش هدف التعادل في الدقيقة ال45. من توقيع ألفارو نيفريدو، كما وعاد فريق أتلتيكو مدريد هدف الفوز وخطف النقاط الثلاثة الثمينة في الدقيقة ال68 عن طريق رودريغو دي بول.

وشهد اللقاء طرد نجم فريق أتلتيكو مدريد جافي سيرانو في الدقيقة ال88. على نهاية المباراة، كما وتفوق فريق قادش على منافسه البلانكوس على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 14 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 6 تسديدات باتجاه شباك المرمى.

واستحوذ فريق قادش بنسبة 55% طيلة مجريات دقائق مجريات دقائق المباراة، فيما وصلت نسبة استحواذ فريق أتلتيكو مدريد في المباراة بنسبة 45%.

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ترتيب الدوري الإسباني

ويحافظ فريق ريال مدريد على عرش صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف فريق إشبيلية في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

وفي المركز الثالث آتى فريق أتلتيكو مدريد برصيد 51 نقطة، وجاء فريق برشلونة في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

⚽️ أتليتيكو مدريد ينتزع المركز الثالث مؤقتا بانتصاره الصعب على ضيفه قادش 2 – 1 في افتتاح مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني

تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/J96YXh0Fq0 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 11, 2022

وآتى في المركز الخامس فريق ريال بتيس. برصيد 46 نقطة، ويليه فريق ريال سوسيداد في سادس الترتيب برصيد 44 نقطة.

كما وجاء فريق فياريال في المركز السابع برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطتين جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 40 نقطة.

وفي المركز التاسع آتى فريق فالنسيا .برصيد 36 نقطة، بينما في عاشر الترتيب جاء فريق سلتا فيغو برصيد 35 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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