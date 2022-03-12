خسارة الأهلي المصري أمام صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا
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الأهلي يتعثر من جديد أمام صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- تعثر البطل الأفريقي الأهلي المصري بالخسارة أمام نظيره المستضيف صن دوانز بهدف نظيف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

خسارة الأهلي أمام صن دوانز

وسجل صاحب الأرض فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي هدف الفوز الوحيد في المباراة بالدقيقة ال23. من توقيع النجم المهاري بيتر شالولايل سددها داخل شباك المرمى من ركنية ثابتة.

وشهدت المباراة تفوق فريق صن دوانز على بطل النسخة الماضية فريق الأهلي المصري، على صعيد التسديدات. فقد وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى 13 تسديدة، فيما وصلت عدد تسديدات المارد الأحمر 8 تسديدات فقط. طيلة مجريات أحداث المباراة.

بينما كان استحواذ فريق الأهلي بنسبة 64%، على عكس المستضيف فريق صن دوانز الذي وصل استحواذه بنسبة 36%.

كما وتعد الخسارة الثانية لفريق الأهلي المصري من ذات الفريق، في منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

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تشكيلة فريق الأهلي  

ولعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في تشكيلة أساسية. أمام نظيره صن دوانز، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع الفريق التشكيلة كان كلاً من اللاعبين، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، أما في خط الوسط آتى كلاً من: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، أليو ديينغ، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، محمد شريف، بيرسي تاو.

ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر فريق صن دوانز بدون أي خسارة صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويليه فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

كما وجاء فريقا الهلال والمريخ السودانيين في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة بنفس الرصيد من النقاط مع فريق الأهلي المصري في منافسات البطولة الأفريقية الحالية.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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