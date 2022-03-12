الأهلي يتعثر من جديد أمام صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

وطن- تعثر البطل الأفريقي الأهلي المصري بالخسارة أمام نظيره المستضيف صن دوانز بهدف نظيف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

خسارة الأهلي أمام صن دوانز

وسجل صاحب الأرض فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي هدف الفوز الوحيد في المباراة بالدقيقة ال23. من توقيع النجم المهاري بيتر شالولايل سددها داخل شباك المرمى من ركنية ثابتة.

وشهدت المباراة تفوق فريق صن دوانز على بطل النسخة الماضية فريق الأهلي المصري، على صعيد التسديدات. فقد وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى 13 تسديدة، فيما وصلت عدد تسديدات المارد الأحمر 8 تسديدات فقط. طيلة مجريات أحداث المباراة.

بينما كان استحواذ فريق الأهلي بنسبة 64%، على عكس المستضيف فريق صن دوانز الذي وصل استحواذه بنسبة 36%.

كما وتعد الخسارة الثانية لفريق الأهلي المصري من ذات الفريق، في منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

اقرأ أيضاً:

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في تشكيلة أساسية. أمام نظيره صن دوانز، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

⏱️نهاية المباراة! 🇿🇦 ماميلودي صنداونز 1-0 الأهلي 🇪🇬 الفريق الجنوب إفريقي يحقق فوز ثمين وينفرد بصدارة المجموعة الأولي. 🔝#TotalEnergiesCAFCL | #MSFCASC pic.twitter.com/FAGoObCI5x — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 12, 2022

وفي دفاع الفريق التشكيلة كان كلاً من اللاعبين، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، أما في خط الوسط آتى كلاً من: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، أليو ديينغ، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، محمد شريف، بيرسي تاو.

ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر فريق صن دوانز بدون أي خسارة صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويليه فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

🇿🇦 ماميلودي صنداونز: 10 نقاط.

🇪🇬 الأهلي: 4 نقاط.

🇸🇩 الهلال: 4 نقاط.

🇸🇩المريخ: 4 نقاط. مجموعة في غاية القوة والإثارة! 🔥 توقعاتكم للمتأهلين للدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/AneEbbzQP5 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 12, 2022

كما وجاء فريقا الهلال والمريخ السودانيين في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة بنفس الرصيد من النقاط مع فريق الأهلي المصري في منافسات البطولة الأفريقية الحالية.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: