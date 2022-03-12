اشتباك بالأيدي وتبادل للشتائم بين الحارس أبو جبل وجماهير الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد المغربي (شاهد)

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو والصور للاشتباك وتبادل الشتائم الجارحة بين الحارس محمد أبو جبل وجماهير نادي الزمالك خارج استاد القاهرة الدولي، عقب الخسارة للمرة الثانية على ميدانه أمام الوداد المغربي بهدف نظيف دون مقابل في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الحارس أبو جبل والاشتباك مع جماهير الزمالك

وأظهرت مقاطع الفيديو، اشتباك أحد جماهير الزمالك المصري مع حارس القلعة البيضاء محمد أبو جبل أثناء خروجه من استاد القاهرة الدولي متوجهاً إلى سيارته الخاصة، بعد توجه الكلام الجارح له، قائلاً: ” برافو يا كابتن.. اذهب إلى الدوري السعودي”.

هجوم جمهور الزمالك على حارس الفريق محمد أبو جبل بعد خسارة الفريق امس! pic.twitter.com/FJsYbx3L5m — عبدالعزيز🇸🇦 (@cccc1c) March 11, 2022

ليقوم حارس الزمالك محمد أبو جبل بإيقاف سيارته والنزول منها غاضباً منه ومطالباً المشجع بالصمت، إلا أنه فوجئ بالعشرات من جماهير نادي الزمالك الذين أحاطوا المشجع وبدأوا بتوجيه الشتائم إلى الحارس أبو جبل. الذي استقل سيارته وغادر المكان بسرعة خوفاً من ردة فعل جماهير القلعة البيضاء الغاضبة من تلك الخسارة.

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وكان فريق الزمالك الذي بات أقرب إلى الخروج من منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، عقب الخسارة الثانية له على ميدانه أمام نظيره الضيف الوداد المغربي بهدف نظيف دون رد، بعد الهزيمة الأولى من ذات الفريق بثلاثية ثمينة مقابل هدف يتيم في أقل من أسبوعين من الآن.

عقب المباراة، تشاجر مجموعة من مشجعي الزمالك مع حارس المرمى محمد أبو جبل.. قال أحدهم: "ابقى روح السعودية" pic.twitter.com/KrQDkxsZ8X — kora11.com (@kora11) March 11, 2022

مرتضى منصور وعقوبة نجوم الزمالك

وأصدر رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور مجموعة من العقوبات القاسية على نجوم الفارس الأبيض بعد الخسارة أمام الوداد المغربي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”. جاء فيه: ” يعلن المستشار مرتضى منصور عدم التجديد لكلاً من: أشرف بن شرقي، وطارق حامد، ومحمد أبو جبل، وعمر السعيد. وكذلك عرض سيف الدين الجزيري للبيع”.

مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكلا من :- بن شرقي و اوناجم وطارق حامد و ابو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الجزيري للبيع.

وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير

وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم

والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري . — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) March 11, 2022

وأضاف البيان، ” توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود علاء بقيمة 200 ألف جنيه مصري بسبب الإساءة للجماهير، كما وإيقاف جميع المستحقات الفريق حتى نهاية الموسم الحالي”.

كما وختم، ” قررت إدارة الزمالك الاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003، من أجل استكمال منافسات مسابقة الدوري”.

🎥 ملخص المباراة: بهدف يحيى جبران الوداد يتفوق على الزمالك بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أهم لقطات المواجهة 👇#TotalEnergiesCAFCL | #ZSCWAC | @WACofficiel | @ZSCOfficial | @Football2Gether pic.twitter.com/qRCYGclCmp — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 11, 2022

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث من ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر فريق الوداد المغربي برصيد 9 نقاط لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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