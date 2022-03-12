اشتباك وتبادل للشتائم بين الحارس أبو جبل وجماهير الزمالك الغاضبة watanserb.com
اشتباك وتبادل للشتائم بين الحارس أبو جبل وجماهير الزمالك الغاضبة
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اشتباك بالأيدي وتبادل للشتائم بين الحارس أبو جبل وجماهير الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد المغربي (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو والصور للاشتباك وتبادل الشتائم الجارحة بين الحارس محمد أبو جبل وجماهير نادي الزمالك خارج استاد القاهرة الدولي، عقب الخسارة للمرة الثانية على ميدانه أمام الوداد المغربي بهدف نظيف دون مقابل في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الحارس أبو جبل والاشتباك مع جماهير الزمالك

وأظهرت مقاطع الفيديو، اشتباك أحد جماهير الزمالك المصري مع حارس القلعة البيضاء محمد أبو جبل أثناء خروجه من استاد القاهرة الدولي متوجهاً إلى سيارته الخاصة، بعد توجه الكلام الجارح له، قائلاً: ” برافو يا كابتن.. اذهب إلى الدوري السعودي”.

ليقوم حارس الزمالك محمد أبو جبل بإيقاف سيارته والنزول منها غاضباً منه ومطالباً المشجع بالصمت، إلا أنه فوجئ بالعشرات من جماهير نادي الزمالك الذين أحاطوا المشجع وبدأوا بتوجيه الشتائم إلى الحارس أبو جبل. الذي استقل سيارته وغادر المكان بسرعة خوفاً من ردة فعل جماهير القلعة البيضاء الغاضبة من تلك الخسارة.

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وكان فريق الزمالك الذي بات أقرب إلى الخروج من منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، عقب الخسارة الثانية له على ميدانه أمام نظيره الضيف الوداد المغربي بهدف نظيف دون رد، بعد الهزيمة الأولى من ذات الفريق بثلاثية ثمينة مقابل هدف يتيم في أقل من أسبوعين من الآن.

مرتضى منصور وعقوبة نجوم الزمالك

وأصدر رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور مجموعة من العقوبات القاسية على نجوم الفارس الأبيض بعد الخسارة أمام الوداد المغربي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”. جاء فيه: ” يعلن المستشار مرتضى منصور عدم التجديد لكلاً من: أشرف بن شرقي، وطارق حامد، ومحمد أبو جبل، وعمر السعيد. وكذلك عرض سيف الدين الجزيري للبيع”.

وأضاف البيان، ” توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود علاء بقيمة 200 ألف جنيه مصري بسبب الإساءة للجماهير، كما وإيقاف جميع المستحقات الفريق حتى نهاية الموسم الحالي”.

كما وختم، ” قررت إدارة الزمالك الاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003، من أجل استكمال منافسات مسابقة الدوري”.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث من ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر فريق الوداد المغربي برصيد 9 نقاط لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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