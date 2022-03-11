هندوس يحاولون منع طالبة محجبة من أداء الامتحان ويقتحمون مدرسة ويجبروا المحجبات على المغادرة!

وطن – في إطار الحملة العنصرية التي يمارسها الهندوس ضد المسلمين والحجاب في ظل سكوت رسمي من قبل الحزب الحاكم في الهند، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر لحظة قيام مجموعة من الطلاب الهندوس بمهاجمة طالبة مسلمة تدعى هبة الشيخ محاولين منعها من أداء الامتحان ودخول المدرسة في مدينة مانغلور بولاية كارناتاكا الهندية.

ووفق الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “الجزيرة”، فقد توجهت هبة لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة بعد أدائها الامتحان، كما حرر ناشطون هندوس محاضر أيضا ردا على هبة وقررت الشرطة قبولها.

وقالت هبة في مقطع فيديو متداول إنها تعرضت لتهديدات كثيرة بعد الإبلاغ، وأضافت “الحجاب هو كبريائي وسأواصل المعركة حتى النهاية”.

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https://twitter.com/ajmubasher/status/1501895204336541696

وفي مقطع فيديو آخر، أقدم طلاب هندوس على اقتحام مدرسة في نفس الولاية “كارناتاكا”. وأجبروا الطالبات المسلمات المحجبات على مغادرتها.

تزامنا مع الاحتجاجات ضد قرار منع الحجاب.. هندوس يقتحمون مدرسة بولاية "كارناتاكا" الهندية ويجبرون المحجبات على مغادرتها pic.twitter.com/WGFIKU2sWj — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 10, 2022

وكانت ولاية كارناتاكا قد قررت منذ أسابيع منع الطالبات من ارتداء الحجاب في المدارس. وهو ما أدى إلى موجة مضايقات لفتيات مسلمات محجبات.

وفي الشهر الماضي انتشر مقطع فيديو لطالبة محجبة تتعرّض للمضايقة من قبل طلاب هندوس يلوّحون بأوشحة الزعفران مرددين هتافات بينها “المجد للإله راما”. لتردّ عليهم الفتاة بتكبيرات زلزلت أرجاء الجامعة في مقطع حظي بتفاعل واسع.

وفي حادثة أخرى حاول موظفو أحد البنوك في ولاية البنغال الغربية بالهند منع فتاة مسلمة من سحب أموالها، واشترطوا عليها خلع حجابها أولًا.

وتأتي مثل هذه الأحداث في إطار ما يصفه مراقبون بحملات لقمع الأقليات داخل الهند. إذ يتعرّض المسلمون لموجات عنف واعتداءات واسعة النطاق في عدد من الولايات من هندوس متطرّفين.

(المصدر: تويتر – وطن)

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