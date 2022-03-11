مهاجمة طالبة مسلمة في الهند watanserb.com
مجموعة من الطلاب الهندوس يقومون بمهاجمة طالبة مسلمة محاولين منعها من أداء الامتحان
Videoالهدهد

هندوس يحاولون منع طالبة محجبة من أداء الامتحان ويقتحمون مدرسة ويجبروا المحجبات على المغادرة!

كتب سالم حنفي
0

وطن – في إطار الحملة العنصرية التي يمارسها الهندوس ضد المسلمين والحجاب في ظل سكوت رسمي من قبل الحزب الحاكم في الهند، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر لحظة قيام مجموعة من الطلاب الهندوس بمهاجمة طالبة مسلمة تدعى هبة الشيخ محاولين منعها من أداء الامتحان ودخول المدرسة في مدينة مانغلور بولاية كارناتاكا الهندية.

ووفق الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “الجزيرة”، فقد توجهت هبة لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة بعد أدائها الامتحان، كما حرر ناشطون هندوس محاضر أيضا ردا على هبة وقررت الشرطة قبولها.

وقالت هبة في مقطع فيديو متداول إنها تعرضت لتهديدات كثيرة بعد الإبلاغ، وأضافت “الحجاب هو كبريائي وسأواصل المعركة حتى النهاية”.

قد يهمك أيضا

https://twitter.com/ajmubasher/status/1501895204336541696

وفي مقطع فيديو آخر، أقدم طلاب هندوس على اقتحام مدرسة في نفس الولاية “كارناتاكا”. وأجبروا الطالبات المسلمات المحجبات على مغادرتها.

وكانت ولاية كارناتاكا قد قررت منذ أسابيع منع الطالبات من ارتداء الحجاب في المدارس. وهو ما أدى إلى موجة مضايقات لفتيات مسلمات محجبات.

وفي الشهر الماضي انتشر مقطع فيديو لطالبة محجبة تتعرّض للمضايقة من قبل طلاب هندوس يلوّحون بأوشحة الزعفران مرددين هتافات بينها “المجد للإله راما”. لتردّ عليهم الفتاة بتكبيرات زلزلت أرجاء الجامعة في مقطع حظي بتفاعل واسع.

وفي حادثة أخرى حاول موظفو أحد البنوك في ولاية البنغال الغربية بالهند منع فتاة مسلمة من سحب أموالها، واشترطوا عليها خلع حجابها أولًا.

وتأتي مثل هذه الأحداث في إطار ما يصفه مراقبون بحملات لقمع الأقليات داخل الهند. إذ يتعرّض المسلمون لموجات عنف واعتداءات واسعة النطاق في عدد من الولايات من هندوس متطرّفين.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مستشارو “بايدن” يبحثون زيارة محتملة له للسعودية.. و”ابن…

الهدهد

فيديو صادم لشاب هندوسي يصفع محجبة في الهند يفجر موجة غضب (شاهد)

الهدهد

“اتركوا الإسلام واعتنقوا الهندوسية”.. برلماني هندي يهدد المسلمين ويخيرهم…

الهدهد

عارضة الأزياء بيلا حديد تدعم مسلمات الهند وتدافع عن حجابهنّ الذي يُضربن بسببه (شاهد)

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يوجه رسالة خاصة للطالبة الهندية المسلمة التي تصدّت للهندوس

الهدهد

مفتي سلطنة عمان مُنزعج مما يحدث لمسلمي الهند من متطرفيها .. هذا ما دعا إليه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More