نيمار يخرج عن صمته ويوضح حقيقة العراك بالأيدي مع زميله دوناروما

وطن – أوضح النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حقيقة ما تم نشره عبر أحد الصحف الإسبانية عن وجود شجار مع زميله الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما إثر ارتكاب الأخير الخطأ الذي استغله الفريق المنافس ريال مدريد وأدرك هدف التعادل في منافسات دوري أبطال أوروبا.

نيمار وحقيقة الشجار مع دوناروما

ونشر البرازيلي نيمار في منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، للتعليق على وجود شجار مع زميله الإيطالي دوناروما، قائلاً: ” أكره المجيء إلى هنا والتحدث عن حقيقة الأخبار، إلا أن ما تم نشره هو كذب”.

وأردف نيمار في منشوره، ” لم يكن هناك قتال داخل غرفة تبديل الملابس، الصحفيون الغير الأكفاء الذين يريدون الترويج لأنفسهم. امنحوا أنفسكم القسط من الراحة، حسناً!”.

– نفى نيمار ودوناروما تقارير الأمس بأن كلاهما دخل في جدال في غرفة الملابس . pic.twitter.com/VODzkVIwGT — ¡El Càpitano! (@YnRMC) March 10, 2022

كما وأرفق نيمار الحديث مع زميله الحارس الإيطالي دوناروما بعد إرسال الأخير خبر نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، عن وجود خلاف بينهما، معلقاً على ذلك ” أنا آسف حول ما حدث، وهذه الأخبار غير مقبولة”.

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ليرد نيمار في المحادثة إلى زميله الحارس دوناروما، ” يا صديقي.. استرخ، هذا يمكن أن يحدث في كرة القدم ونجن فريق ونحن معك”. وأضاف نيمار، ” ما زلت صغيراً جداً وسوف تكسب الكثير، كما وحافظ على انتباهك ودعنا نستمر”.

شائعات شجار نيمار ودوناروما

من جانبه، نشرت صحيفة ماركا الإسبانية عن وجود شجار بين البرازيلي نيمار وزميله الحارس الإيطالي دوناروما، الذي بدأ بنقاش قوي بينهما وتبادل التهم بعد ارتكاب الأخير خطأ الهدف الأول داخل غرفة تبديل الملابس.

بعد أن نشرت صحيفة "ماركا" تفاصيل العراك الذي زعمت حدوثه بين #نيمار ودوناروما عقب مباراة #ريال_مدريد وباريس، خرج نيمار ليكذّب ما أوردته الصحيفة، وأبرز دليل يدعّم ذلك؛ هو محادثته مع #دوناروما عبر تطبيق "واتس آب" 💭📱#winwin | #ملعب_لكل_الرياضات #winwin_speaks_sports pic.twitter.com/wk8imku72A — winwin (@winwinallsports) March 10, 2022

وبينت الصحيفة، أن الأمر كاد أن يتطور بين نيمار ودوناروما إلى عراك بالأيدي، لولا تدخل زملائهما في الوقت المناسب لفض الاشتباك بينهما. وهذا ما قام نيمار بنفي حقيقة هذا الأمر.

باريس سان جيرمان والخروج من دوري أبطال أوروبا

ونجح فريق ريال مدريد الإسباني من إقصاء نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وقاد النجم الفرنسي كريم بنزيما الفريق الملكي إلى دور الربع النهائي من البطولة القارية، بعد إحراز الهاتريك التاريخي في المباراة داخل معقل ملعب ” سنتياغيو برنابيو”.

It is called Champions league for a reason, not millionaires league. In case you missed it, here is the highlight…#RMAPSG pic.twitter.com/utZUrdeSV3 — Airegin!🚨🍥 (@DomainVirus) March 9, 2022

كما وسجل فريق باريس سان جيرمان الهدف الوحيد في المباراة من توقيع الفرنسي كيليان مبابي، لينتهي الريمونتادا المثيرة بين كلا الفريقين بنتيجة 3/2 في نتيجة مجموعة مباراة ذهاب وإياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

يشار إلى أن فريق باريس سان جيرمان يعتلي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق نيس الذي جاء في المركز الثاني برصيد 49 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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