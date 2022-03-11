نيمار يوضح حقيقة شائعات الشجار مع الحارس دوناروما بعد هزيمة باريس سان جيرمان watanserb.com
حقيقة شجار نيمار ودوناروما داخل غرفة تبديل الملابس
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نيمار يخرج عن صمته ويوضح حقيقة العراك بالأيدي مع زميله دوناروما

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أوضح النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حقيقة ما تم نشره عبر أحد الصحف الإسبانية عن وجود شجار مع زميله الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما إثر ارتكاب الأخير الخطأ الذي استغله  الفريق المنافس ريال مدريد وأدرك هدف التعادل في منافسات دوري أبطال أوروبا.

نيمار وحقيقة الشجار مع دوناروما

ونشر البرازيلي نيمار في منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، للتعليق على وجود شجار مع زميله الإيطالي دوناروما، قائلاً: ” أكره المجيء إلى هنا والتحدث عن حقيقة الأخبار، إلا أن ما تم نشره هو كذب”.

وأردف نيمار في منشوره، ” لم يكن هناك قتال داخل غرفة تبديل الملابس، الصحفيون الغير الأكفاء الذين يريدون الترويج لأنفسهم. امنحوا أنفسكم القسط من الراحة، حسناً!”.

كما وأرفق نيمار الحديث مع زميله الحارس الإيطالي دوناروما بعد إرسال الأخير خبر نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، عن وجود خلاف بينهما، معلقاً على ذلك ” أنا آسف حول ما حدث، وهذه الأخبار غير مقبولة”.

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ليرد نيمار في المحادثة إلى زميله الحارس دوناروما، ” يا صديقي.. استرخ، هذا يمكن أن يحدث في كرة القدم ونجن فريق ونحن معك”. وأضاف نيمار، ” ما زلت صغيراً جداً وسوف تكسب الكثير، كما وحافظ على انتباهك ودعنا نستمر”.

شائعات شجار نيمار ودوناروما

من جانبه، نشرت صحيفة ماركا الإسبانية عن وجود شجار بين البرازيلي نيمار وزميله الحارس الإيطالي دوناروما، الذي بدأ بنقاش قوي بينهما وتبادل التهم بعد ارتكاب الأخير خطأ الهدف الأول داخل غرفة تبديل الملابس.

وبينت الصحيفة، أن الأمر كاد أن يتطور بين نيمار ودوناروما إلى عراك بالأيدي، لولا تدخل زملائهما في الوقت المناسب لفض الاشتباك بينهما. وهذا ما قام نيمار بنفي حقيقة هذا الأمر.

باريس سان جيرمان والخروج من دوري أبطال أوروبا

ونجح فريق ريال مدريد الإسباني من إقصاء نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وقاد النجم الفرنسي كريم بنزيما الفريق الملكي إلى دور الربع النهائي من البطولة القارية، بعد إحراز الهاتريك التاريخي في المباراة داخل معقل ملعب ” سنتياغيو برنابيو”.

كما وسجل فريق باريس سان جيرمان الهدف الوحيد في المباراة من توقيع الفرنسي كيليان مبابي، لينتهي الريمونتادا المثيرة بين كلا الفريقين بنتيجة 3/2 في نتيجة مجموعة مباراة ذهاب وإياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

يشار إلى أن فريق باريس سان جيرمان يعتلي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق نيس الذي جاء في المركز الثاني برصيد 49 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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