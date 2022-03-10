انفجار نووي بعد شهرين .. هل تنبأ مسلسل “سيمبسون” بالغزو الروسي؟ (شاهد)

وطن – أثارت صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، حيث تظهر بحسب ما يزعم ناشروها أن المسلسل الكرتوني الأميركي الشهير “سيمبسون” تنبأ بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وتضمن منشور تم تداوله على نطاق واسع ضمّن صورتين، الأولى تظهر جندياً يبدو على زيّه العسكريّ علم أوكرانيا وهو يوجّه بندقيّته التي كتب عليها 2022 نحو شخصيّة تشبه الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين.

مسلسل عائلة " سيمبسون" الأميركي ذائع الصيت في التوقعات ، يتوقع انفجار نووي في 5 أيار! 🤯 pic.twitter.com/Hchr8TSlja — خالد الشمري (@asdaslm9) March 10, 2022

وفي الخلفية شخصيّة “هومر سيمبسون” أحد أبطال المسلسل وهو يرفع العلم الأوكرانيّ.

كما يظهر في الصورة الثانية، ما يبدو أنّه انفجار إلى جانبه قنبلة عليها علامة الأسلحة النووية وقد كتب عليها تاريخ 5/5/2022.

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وبحسب وحدة التحقق من صحة الأخبار في وكالة “فرانس برس“، يأتي هذا المنشور في سياق ادعاءات تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المسلسل الأميركي الذي بدأ عرضه سنة 1989 يتنبأ بأحداث مستقبلية، بما يعزّز نظرية المؤامرة.

وقد جاء في التعليق المرافق “مسلسل سمبسونز توقّع في إحدى حلقاته أن تجري حرب بين أوكرانيا وروسيا ووضع تاريخ 5-5-2022 وبجانبها صورة لانفجار قنبلة نووية!”.

بينما حصد المنشور آلاف المشاركات على مواقع التواصل مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، ووضع بوتين كلّ مكوّنات قوّة الردع في حالة تأهب، بما فيها السلاح النووي.

صور مركّبة

ولم تذكر المنشورات في أيّ حلقة ظهرت الصور، ما يثير الشكّ في أن تكون عرضت بالفعل.

إثر ذلك أرشد البحث إلى أنّها مستخرجة من حلقات مختلفة لا صلة لها بطبيعة الحال بما يجري في أوكرانيا. لكن مروّجي الخبر المضلّل أدخلوا عليها تعديلات لتبدو كذلك.

فالصورة المستخدمة في الجزء الأعلى ويبدو فيها جنديّ في أرض المعركة، ظهرت في الحلقة 11 من الموسم الثلاثين للمسلسل، والتي عرضت عام 2019.

وعند معاينة النسخة الأصليّة منها يمكن ملاحظة أنّها تخلو من العلم الأوكرانيّ على البزّة. ومن التاريخ على البندقية، اللذين أضيفا إلى الصور.

أمّا صورة “هومر سيمبسون” في الخلفيّة فهي مستخرجة من الحلقة الثامنة للموسم 17 التي عرضت عام 2005.

وفي النسخة الأصليّة منها يظهر هومر حاملاً العلم الأميركيّ، الذي أبدل بالعلم الأوكرانيّ، في المنشور المضلّل.

أمّا صورة بوتين فهي مقتطعة من حلقة خاصّة بالانتخابات الأميركيّة عرضت عام 2016.

كما تظهر إلى أسفل اليمين من المنشور صورة يبدو فيها انفجار ضخم وهي مأخوذة من الحلقة 20 من الموسم الحادي والعشرين.

وتتحدّث هذه الحلقة التي عرضت عام 2010 عن تسبّب هومر سيمبسون بانفجار في محطّة نوويّة.

وفي المنشورات المضللة، وضعت إلى جانبها صورة لأحد المنازل التي تظهر في المسلسل وتملكها عائلة سمبسون.

كما أضيف إليها عمداً تصميم قنبلة نووية استخدم في إحدى ألعاب الفيديو المستوحاة من أحداث المسلسل. حتى أنّ هذه القنبلة خضعت بدورها للتعديل وأضيف إليها التاريخ.



(المصدر: فرانس برس – وطن)



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