ناصر الخليفي يفقد أعصابة بعد إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا watanserb.com
ناصر الخليفي يفقد أعصابة بعد إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا
Imageرياضة

ناصر الخليفي خرج عن طوره وهذا ما فعله بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد في غرفة تبديل الملابس

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية كواليس ما جرى داخل غرفة تبديل الملابس عقب الهزيمة المفجعة التي تلقاها نادي باريس سان جيرمان من قبل ريال مدريد، مساء الأربعاء، لافتةً إلى أنّ ناصر الخليفي رئيس النادي فقد أعصابة .

غضب ناصر الخليفي بعد خروج باريس سان جيرمان

وقالت الصحيفة إن رئيس “سان جيرمان”، القطري ناصر الخليفي فقد أعصابه، وغادر مكانه في المقصورة الرئيسية، وهو يصيح بألفاظ سيئة، ومعه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

وأوضحت أن “الخليفي” توجه لطاقم تحكيم مباراة فريقه عقب توديعه لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وذهب مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس غاضبا للغاية، وضرب الباب وبحث عن غرفة خلع الملابس للحكام ليوبخهم على شيء لم يعجبه في المباراة، ونظرا لارتباكه، انتهى به الأمر في غرفة ميخيا دافيلا مندوب ريال مدريد.

هجوم ناصر الخليفي على غرفة الحكام

وأضافت الصحيفة: “ناصر الخليفي تسبب في استياء مسؤولي ريال مدريد، وكان من الصعب إخراجه من غرفة الحكام، وترك صورة محرجة”.

ونقلت الصحيفة عن ريال مدريد، أن أحد موظفي الملكي، كان يسجل مشهد هجوم الخليفي على غرفة الحكام، وهاجمه رئيس باريس.

وأضافت “ليوناردو المدير الرياضي لباريس، طالب بمحو اللقطات من هاتف موظف الريال، وساد التوتر، النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، حاول تخفيف التوتر بلا فائدة، حيث فقد الخليفي، أعصابه بإطلاق الشتائم.

 

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التوتر الشديد بين لاعبي باريس سان جيرمان

وفي نفس السياق، كشفت الصحيفة أن الهزيمة أمام ريال مدريد 3-1 في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وإقصاء باريس سان جيرمان من المنافسة أدى إلى توتر أعصاب لاعبي الفريق الفرنسي بعد اللقاء، حيث تبادل نيمار ودوناروما اللكمات، بحسب تقارير إعلامية.

وذكرت الصحيفة أن البرازيلي نيمار دخل في نقاش حاد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في غرفة الملابس بعد اللقاء وحمله مسؤولية الهدف الأول لريال مدريد، وهو هدف التعادل.

ولم يصمت الحارس الإيطالي وذكر البرازيلي بكون الهدف الثاني لريال مدريد جاء من خطئه بعد خسارته الكرة، وتبادل اللاعبان اللكمات، ما دفع زملاءهما والطاقم التقني للتدخل للفصل بينهما.

(المصدر: وطن + ماركا)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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