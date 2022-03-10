ناصر الخليفي خرج عن طوره وهذا ما فعله بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد في غرفة تبديل الملابس

وطن – كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية كواليس ما جرى داخل غرفة تبديل الملابس عقب الهزيمة المفجعة التي تلقاها نادي باريس سان جيرمان من قبل ريال مدريد، مساء الأربعاء، لافتةً إلى أنّ ناصر الخليفي رئيس النادي فقد أعصابة .

غضب ناصر الخليفي بعد خروج باريس سان جيرمان

وقالت الصحيفة إن رئيس “سان جيرمان”، القطري ناصر الخليفي فقد أعصابه، وغادر مكانه في المقصورة الرئيسية، وهو يصيح بألفاظ سيئة، ومعه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

تقرير حكم اللقاء : اظهر ناصر الخليفي سلوكنا عدوانيا وحاول الدخول الى غرغة الحكام 🚨🚨 pic.twitter.com/HTvaKvDAR6 — COPE (@COPE_AR) March 9, 2022

وأوضحت أن “الخليفي” توجه لطاقم تحكيم مباراة فريقه عقب توديعه لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وذهب مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس غاضبا للغاية، وضرب الباب وبحث عن غرفة خلع الملابس للحكام ليوبخهم على شيء لم يعجبه في المباراة، ونظرا لارتباكه، انتهى به الأمر في غرفة ميخيا دافيلا مندوب ريال مدريد.

هجوم ناصر الخليفي على غرفة الحكام

وأضافت الصحيفة: “ناصر الخليفي تسبب في استياء مسؤولي ريال مدريد، وكان من الصعب إخراجه من غرفة الحكام، وترك صورة محرجة”.

ونقلت الصحيفة عن ريال مدريد، أن أحد موظفي الملكي، كان يسجل مشهد هجوم الخليفي على غرفة الحكام، وهاجمه رئيس باريس.

وفقاً لصحيفة كوبي الإسبانية حاول ناصر الخليفي الاعتداء على أحد موظفي ريال مدريد الذي قام بتسجيل ما فعله رئيس باريس سان جيرمان وشكواه ضد حكام المباراة وقال الخليفي لموظف ريال مدريد: "سوف أقتلك" pic.twitter.com/rSCGCDKlMk — Yallakora (@Yallakoranow) March 10, 2022

وأضافت “ليوناردو المدير الرياضي لباريس، طالب بمحو اللقطات من هاتف موظف الريال، وساد التوتر، النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، حاول تخفيف التوتر بلا فائدة، حيث فقد الخليفي، أعصابه بإطلاق الشتائم.

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التوتر الشديد بين لاعبي باريس سان جيرمان

وفي نفس السياق، كشفت الصحيفة أن الهزيمة أمام ريال مدريد 3-1 في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وإقصاء باريس سان جيرمان من المنافسة أدى إلى توتر أعصاب لاعبي الفريق الفرنسي بعد اللقاء، حيث تبادل نيمار ودوناروما اللكمات، بحسب تقارير إعلامية.

صحيفة ماركا الإسبانية🗞️

💬تم التأكيد أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قام بتصرفات عدوانيه تجاه الحكام و تهديد أحد افراد طاقم ريال مدريد بالقـتل بعد المباراة، ريال مدريد يرسل المقاطع والصور المتعلقة بهذه الحادثة للاتحاد الاوروبي pic.twitter.com/M6VSGMJ6IO — kora11.com (@kora11) March 10, 2022

وذكرت الصحيفة أن البرازيلي نيمار دخل في نقاش حاد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في غرفة الملابس بعد اللقاء وحمله مسؤولية الهدف الأول لريال مدريد، وهو هدف التعادل.

ولم يصمت الحارس الإيطالي وذكر البرازيلي بكون الهدف الثاني لريال مدريد جاء من خطئه بعد خسارته الكرة، وتبادل اللاعبان اللكمات، ما دفع زملاءهما والطاقم التقني للتدخل للفصل بينهما.

(المصدر: وطن + ماركا)

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