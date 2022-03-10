مصير المدرب بوتشيتينو بعد خروج باريس سان جيرمان من أبطال أوروبا watanserb.com
مصير المدرب بوتشيتينو بعد خروج باريس سان جيرمان من أبطال أوروبا
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باريس سان جيرمان يحسم مصير المدرب بوتشيتينو بعد وداع دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن مصير المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بعد خروج النادي الباريسي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

مصير المدرب بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان

وقال المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو، عقب هزيمة الفريق الباريسي أمام ريال مدريد الإسباني والخروج من دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. في تصريح له عبر قناة “RMC” الفرنسية، ” علينا التحدث سوياً لمعرفة أسباب ما حدث، ولكن لا يجب علينا أن نلقي كل شيء داخل سلة المهملات”.

وأردف ليوناردو، ” ليس علينا أن نبدأ كل مرة من جديد مع كل هزيمة، الهدف هو الفوز بدوري أبطال أوروبا. حيث أننا كنا حتى نهاية زمن الشوط الأول من المباراة بحالة جيدة”.

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كما وأضاف، ” يجب أن نحاول تحسين هذا الفريق، والحفاظ على الروح المعنوية للفريق. في إطار استكمال مشورانا في منافسات الدوري الفرنسي وإنهاء بشكل هذا الموسم بشكل جيد، وعلينا كذلك أن نبقى معاً، المدرب بوتشيتينو لا يزال في منصبه هذا الموسم. الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في الإقالة”.

باريس سان جيرمان والخروج من دوري أبطال أوروبا

وأعرب المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو عن خيبة الآمل، بعد خروج إقصاء باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

واستكمل ليوناردو حديثه، ” إنها مصيبة ولكن لن نقوم بدفن ما قمنا العمل به، كما من الصعب تفسير ما حدث معنا، ولكن خطأ الحارس دوناروما كان حاسماً”.

كما وتابع، ” لقد واجهنا الصعوبة في التعامل مع الموقف. لقد فقدنا السيطرة داخل أرضية الملعب، وعلينا البحث عن الحلول، ومن العار أن يكون قرار التحكيم حاسماً في هذا النوع من المباريات، لكن علينا التحلي بالهدوء”.

ونجح فريق ريال مدريد الإسباني من إقصاء منافسه الضيف باريس سان جيرمان بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في قمة ذهاب وإياب دور الثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، كما وينتظر فريق ريال مدريد ” الميرينغي” قرعة دور الربع النهائي القادمة من البطولة القارية.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 62 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق نيس الذي جاء في المركز الثاني برصيد 49 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن +RMC)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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