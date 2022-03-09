بيتسو موسمياني وتجديد عقده مع الأهلي المصري watanserb.com
الأهلي المصري وتجديد عقد موسيماني
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موسيماني يُعلق على تجديد عقده مع الأهلي المصري

الأهلي المصري وإعلان تجديد عقد المدرب موسيماني لموسمين كاملين

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- علق المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني 57 عاماً، على تجديد عقده مع نادي الأهلي المصري لموسمين قادمين بعد فوز المارد الأحمر في المباراة الأخيرة، على بيراميدز بثلاثية نظيفة دون مقابل في منافسات الدوري المصري.

تعليق موسيماني على تجديد عقده مع الأهلي

وقال المدرب بيتسو موسيماني في مقطع فيدو قصير نشره نادي الأهلي المصري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” سعيد جداً بتجديد عقدي مع الأهلي والاستمرار في النادي. الذي حققت معه ألقاباً على مدار 15 شهراً ماضياً”.

وأضاف موسيماني، ” أوجه الشكر إلى مجلس إدارة نادي الأهلي. الذي وثق فيّ ومنحنى الفرصة لقيادة تدريب الفريق من جديد، كما وأشكر الجهاز الفني المعاون لي واللاعبين وجماهير النادي العريضة التي تدعمني منذ أول يوم عملت فيه. مع الأهلي وكذلك أسرتي”.

كما وختم موسيماني حديثه، ” سعيد بتجديد عقدي مع الأهلي والشكل الفني للفريق لم يظهر بالشكل المطلوب، وسيظهر بعد عامين أو عامين ونصف من الآن، ومن حسن الحظ أننا نكسب الألقاب ونتمنى الاستمرار في هذا الشيء”.

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موسيماني وثقة الأهلي المصري

وأعلن نادي الأهلي المصري يوم الثلاثاء الماضي، عن تجديد عقد المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسمياني في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، جاء فيه: ” انطلاقاً من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه الفني المعاون، تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسيماني لموسمين قادمين بخلال الموسم الحالي”.

كما وأوضح بيان النادي، أن المدرب موسمياني وجهازه المعاون قاموا بالتوقيع على تجديد العقود. مع نادي الأهلي، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية.

الأهلي المصري والفوز على بيراميدز بالثلاثية 

وحقق فريق الأهلي الفوز النظيف في المباراة الأخيرة المؤجلة على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

كما ويستعد فريق الأهلي للمواجهة القوية مطلع الأسبوع القادم .أمام منافسه الجنوبي الأفريقي صن دوانز ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في مرحلة الدفاع عن لقبه السابق.

ويتصدر فريق الأهلي ” المارد الأحمر” صدارة قائمة ترتيب الدوري المصري. برصيد 28 نقطة، كما وبفارق نقطين عن منافسه الوصيف فريق بيراميدز الذي جاء في المركز الثاني برصيد 26 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن +وسائل إعلام مصرية + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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