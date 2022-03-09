موسيماني يُعلق على تجديد عقده مع الأهلي المصري

وطن- علق المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني 57 عاماً، على تجديد عقده مع نادي الأهلي المصري لموسمين قادمين بعد فوز المارد الأحمر في المباراة الأخيرة، على بيراميدز بثلاثية نظيفة دون مقابل في منافسات الدوري المصري.

تعليق موسيماني على تجديد عقده مع الأهلي

وقال المدرب بيتسو موسيماني في مقطع فيدو قصير نشره نادي الأهلي المصري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” سعيد جداً بتجديد عقدي مع الأهلي والاستمرار في النادي. الذي حققت معه ألقاباً على مدار 15 شهراً ماضياً”.

حديث موسيماني لجمهور الاهلي من مطار القاهرة أمس بيعلن توقيع العقد ويشكر كل الناس من إدارة وجمهور وجهازه ❤️ pic.twitter.com/fgjOMEJxVy — Youssef Gamal (@YossefG34337028) March 9, 2022

وأضاف موسيماني، ” أوجه الشكر إلى مجلس إدارة نادي الأهلي. الذي وثق فيّ ومنحنى الفرصة لقيادة تدريب الفريق من جديد، كما وأشكر الجهاز الفني المعاون لي واللاعبين وجماهير النادي العريضة التي تدعمني منذ أول يوم عملت فيه. مع الأهلي وكذلك أسرتي”.

كما وختم موسيماني حديثه، ” سعيد بتجديد عقدي مع الأهلي والشكل الفني للفريق لم يظهر بالشكل المطلوب، وسيظهر بعد عامين أو عامين ونصف من الآن، ومن حسن الحظ أننا نكسب الألقاب ونتمنى الاستمرار في هذا الشيء”.

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موسيماني وثقة الأهلي المصري

وأعلن نادي الأهلي المصري يوم الثلاثاء الماضي، عن تجديد عقد المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسمياني في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، جاء فيه: ” انطلاقاً من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه الفني المعاون، تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسيماني لموسمين قادمين بخلال الموسم الحالي”.

الأهلي يعلن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين 🦅 pic.twitter.com/AjZHy7Pai7 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 8, 2022

كما وأوضح بيان النادي، أن المدرب موسمياني وجهازه المعاون قاموا بالتوقيع على تجديد العقود. مع نادي الأهلي، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية.

الأهلي المصري والفوز على بيراميدز بالثلاثية

وحقق فريق الأهلي الفوز النظيف في المباراة الأخيرة المؤجلة على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

كما ويستعد فريق الأهلي للمواجهة القوية مطلع الأسبوع القادم .أمام منافسه الجنوبي الأفريقي صن دوانز ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في مرحلة الدفاع عن لقبه السابق.

قمة الدوري 28 نقطة 🔝

أقوى خط هجوم 30 هدف 🎯

أقوى خط دفاع 8 أهداف 🔓 pic.twitter.com/P0OU1TA4xT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 8, 2022

ويتصدر فريق الأهلي ” المارد الأحمر” صدارة قائمة ترتيب الدوري المصري. برصيد 28 نقطة، كما وبفارق نقطين عن منافسه الوصيف فريق بيراميدز الذي جاء في المركز الثاني برصيد 26 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن +وسائل إعلام مصرية + تويتر)

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