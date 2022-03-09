بعد دعوته للمصريين بالتقشف والخبز في المنزل.. ناشطون يرصدون أسعار 6 ساعات فقط ارتداها عمرو أديب في برنامجه

وطن – أثار الإعلامي المصري عمرو أديب حالة من الجدل الممزوجة بالغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب دعوته للمصريين للتقشف في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وارتفاع الأسعار الكبير جدا خلال الفترة الماضية تحت ذريعة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال تقديمه لبرنامجه “الحكاية” الذي يقدمه على شاشة “MBC” السعودية، توجه “أديب” بعدد من المناشدات للمصريين بضرورة التقشف. داعيا المصريين لعدم أكل “البيض الأورجانيك” والاكتفاء بالبيض العادي. في حين دعا السيدات للخبيز في المنازل بدلا من شراء الخبز من الافران. وذلك عقب الارتفاع الكبير في أسعار الخبز خلال الأيام الماضية.

أسعار الساعات التي يرتديها عمرو أديب

تصريحات عمر أديب التي اعتبرها كثيرون “مستفزة”، دفعت بعض الإعلاميين المصريين للمقارنة بين ادعاءات “أديب” للتقشف، وأسعار الساعات التي يرتديها أثناء تقديمه برنامجه.

وفي هذا السياق، عرض الإعلامي أحمد سمير والمذيع على قناة “مكملين” مجموعة من ساعات عمرو أديب وكشف عن أسعارها، التي تجاوزت رقما ضخما.

وعرض “سمير” صورة لـ”اديب” مرتديا ساعة ماركة “ريتشارد ميل”. ليكشف ان ثمنها 275 ألف دولار، أي ما يوازي 4ملايين وثلاثمائة ألف جنيه مصري.

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كما عرض ساعة أخرى ارتداها عمرو أديب حيث بلغ سعرها 10500 دولار، أي ما يقارب 180 ألف جنيه مصري.

وعرض “سمير” ساعة أخرى ماركة “IWC” التي بلغ سعرها 19800 دولار، أي ما يقارب 300 ألف جنيه.

كما عرض ساعة ” جلاس هوت أورجينال” البالغ ثمنها 8300 دولار، أي ما يقارب 130 الف جنيه مصري.

وعرض “سمير” ساعة أخرى ماركة FB” ليتضح أن سعرها 82200 دولار، ليختم بعرض ساعة أخرى بلغ ثمنها 60 الف دولار.

وأوضح “سمير” ان مجموع ثمن 6 ساعات فقط بلغ 460 ألف دولار أي ما يوازي 7225000 جنيه مصري.

وحصدت تصريحات الإعلامي المصري موجة واسعة من السخرية، وشبهه البعض بالملكة الفرنسية ماري أنطوانيت، بسبب الجملة الشهيرة المنسوبة لها “فليأكلوا الكعك”. حين قيل لها إن الشعب لا يجد الخبز. ولفت البعض إلى أن أديب الذي يطالب الشعب بالتقشف يعيش حياة فارهة، بالنظر إلى ملابسه وساعاته ومنزله.

ودفعت السخرية الواسعة عمرو أديب للرد على منتقديه، عبر مجموعة من التغريدات على حسابه بموقع تويتر. متهما إياهم بالترصد والاجتزاء، وطالب الجماهير بالابتعاد عن ثقافة “الترند”، وأكد على رسالته بأن الأيام القادمة صعبة على الجميع.

(المصدر: تويتر – وطن)

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